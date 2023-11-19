Судья по делу Скочиленко рекомендована на пост зампреда Калининского суда

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга рекомендовала судью Василеостровского районного суда Оксану Демяшеву к назначению на должность заместителя председателя Калининского районного суда города. В документе от 17 ноября говорится, что Оксана Демяшева является единственным претендентом на эту должность.

За день до заседания квалификационной коллегии судей, 16 ноября, судья Оксана Демяшева признала художницу Сашу Скочиленко виновной по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Судья приговорила художницу к семи годам колонии общего режима. До этого Саша Скочиленко на протяжении полутора лет находилась в СИЗО. В марте 2022 года художница разместила пять ценников-листовок с информацией о действиях ВС РФ на территории Украины в магазине «Перекресток».

Подробнее о деле Александры Скочиленко — в материале «Ъ» «Ценники оценили в семь лет».

Полина Мотызлевская