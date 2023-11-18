Главные новости к утру 18 ноября

Гособвинение потребовало приговорить к десятилетнему сроку бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину, узнал «Ъ». Она обвиняется СКР в получении взяток на сумму почти 67 млн руб. от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер». О деле

В Финляндии вступила в силу приостановка работы южных пунктов пропуска на границе с Россией. За последние сутки 163 мигранта, прибывших из РФ, попросили убежище. Всего с начала года было подано 335 заявлений, около 300 из них — с начала ноября.

Две колонны россиян и членов их семей направлены в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. В первую группу вошли 170 человек, во вторую — 46. Они покинули контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Генеральный директор американской OpenAI Сэм Альтман отправлен в отставку. Совет директор принял решение из-за того, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. OpenAI разработала несколько поколений языковой модели GPT, на которых основан чат-бот ChatGPT.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) опубликовало декларацию по итогам саммита в Сан-Франциско. В документе не упоминается российско-украинский и палестино-израильский конфликты. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что российскую делегацию приветствовали Джо и Джилл Байдены.

Экономист Сергей Алексашенко (внесен в реестр иностранных агентов) объявлен в розыск по уголовной статье. В 1993–1995 годах он работал замминистра финансов России, в 1995–1998 — первым зампредом Центробанка.

Apple, Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures приостановили рекламу в X. Решение принято на фоне расследования о соседстве рекламы с нацистскими и антисемитскими постами, а также высказываний владельца соцсети Илона Маска в отношении евреев.

Активность покупателей-инвесторов на рынке новостроек Москвы привела к сокращению предложения объектов на начальных стадиях строительства почти на треть. Эти лоты часто скупаются для перепродажи по договорам уступки. Высокий спрос привел к опережающему росту цен. Подробнее