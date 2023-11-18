Российскую делегацию на саммите АТЭС приветствовали Джо и Джилл Байдены

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден поздоровались с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком на протокольном мероприятии саммита АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщил сам замруководителя российского правительства. По его словам, позиция России была учтена при составлении итогового заявления АТЭС.

«Вчера было протокольное мероприятие, и в соответствии с протоколом нас принимали. В том числе, меня приветствовал президент Байден и первая леди, и как вежливые люди поздоровались»,— сказал господин Оверчук журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что российскую делегацию на саммите приняли «нормально — в соответствии со всеми правилами, подобающими протоколу». По его мнению, к российским представителям не относились «как-то хуже, чем к другим делегациям».

Вице-премьер РФ назвал саммит удачным, потому что по удалось достичь консенсуса «в очень непростых условиях». По его словам, в заявлении нет «никаких токсичных политических сюжетов». «Это спокойный рабочий документ, который обозначает экономические проблемы, в том числе и проблемы климата, и проблемы цифровой трансформации, и проблемы прав женщин»,— добавил он.

Власти США 7 ноября направили приглашение на саммит всем участникам АТЭС, включая Россию. Представитель Госдепа США по АТЭС Мэтт Мюррей сообщил, что мероприятие пройдет «в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США», включая санкционные ограничения. Посол по особым поручениям российского МИДа Марат Бердыев в сентябре говорил, что США решили не приглашать президента России Владимира Путина на саммит в Сан-Франциско. В итоге было решено, что российскую делегацию на саммите возглавит Алексей Оверчук.

Подробнее о саммите АТЭС читайте в материале «Ъ» «США и Россия обошлись без Украины».

Леонид Уварчев