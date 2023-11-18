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Коммерсантъ FM
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Финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией

Пограничники на переходе Ниирала в Финляндии применили газовые баллончики в отношении группы мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны России. Пострадавшего осмотрели, ему оказали первую помощь.

Заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен рассказал телеканалу Yle, что группа мигрантов не подчинялась словам пограничника. Поэтому «пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа».

Правительство Финляндии с 18 ноября закрыло крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией. Решение было принято из-за наплыва мигрантов, оно будет действовать до 18 февраля. В этот период пассажирско-грузовое движение будет сосредоточено на четырех северных пунктах пропуска.

Подробнее о ситуации на границе — в материале «Ъ» «Финский финт заразителен».

Леонид Уварчев

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