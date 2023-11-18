Кремль не стал раскрывать участников встречи Путина с бизнесом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, был ли бизнесмен Михаил Фридман среди участников встречи Владимира Путина с бизнесом. По его словам, список участников сознательно не раскрывается.

«Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам, чтобы им было комфортно. И проведение встречи в закрытом режиме было запланировано, чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Встреча с бизнесом прошла 15 ноября. Господин Песков ранее рассказывал, что разговор был обстоятельным, ряд вопросов был сформирован по линии Российского союза промышленников и предпринимателей. Стороны обсудили перевод компаний в российскую юрисдикцию.

Леонид Уварчев