В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении студента-медика из Йемена

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего студента Уральского государственного медицинского университета из Йемена. Об этом со ссылкой на источник сообщает «КП-Екатеринбург». По данным издания, дело возбуждено по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Заявление против иностранного студента написали пять жительниц Екатеринбурга. Его задержали в начале октября после жалобы 17-летней школьницы, которая заявляла, что молодой человек потрогал ее за ягодицы, когда она шла на занятия.

Изначально силовики якобы хотели лишь оштрафовать студента за хулиганство. Однако после того, как выяснилось, что потерпевших может быть больше, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В СУ СКР информацию не комментируют.

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