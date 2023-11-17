Госдума одобрила увеличение акцизов на табак и вино в 2024 году

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает акцизы на вино с 1 мая 2024 года и на табак с 1 января 2024 года. Поправки увеличивают акцизы на вино с 34 руб. за литр до 108 руб., на табак — с 4116 руб. за килограмм до 4 448 руб., следует из текста закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Законопроект вносит поправки в Налоговый кодекс. Документ предусматривает увеличение акцизов на вино в 2025 году до 112 руб. за литр, в 2026-м — до 116 руб. Ставка акциза на игристые вина, согласно поправкам, увеличивается с 45 руб. за литр, до 141 руб. в 2024 году, в 2025-м — до 147 руб., в 2026-м — до 153 руб. за литр.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в случае принятия закона доходы бюджета от винных акцизов могут вырасти с 11,1 млрд руб. в 2023 году до 22,6 млрд руб. в 2024-м, в 2025 году ожидается рост поступлений в бюджет до 28,4 млрд руб., в 2026-м — до 29,8 млрд руб.

Закон предусматривает увеличение акциза на табак в 2025 году до 4626 руб. за килограмм, в 2026-м — до 4811 руб. Акциз на сигареты и папиросы увеличится с 2603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, до 2813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16%. В 2025 году акциз с учетом 16% должен увеличиться до 2926 руб., в 2026-м — до 3043 руб.

Согласно закону, увеличить также планируется акцизы на табак, предназначенный для потребления путем нагревания. В 2024 году акциз предлагают установить на уровне 9367 руб. за 1 кг (8669 руб. в 2023 году), в 2025-м — 9742 руб., в 2026-м — 10 132 руб. Наконец, акцизы на жидкости для электронных сигарет планируется установить на уровне 42 руб. за 1 мл, в 2025 году — 44 руб., в 2026-м — 46 руб.

Проект поправок в Налоговый кодекс об увеличении акцизов на вино и табак в Госдуму внесло правительство. Согласно пояснительной записке, благодаря увеличению акцизов на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в 2024 году в бюджет дополнительно поступит 39 млрд руб., в 2025-м — 52 млрд руб., в 2026-м — 59 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов