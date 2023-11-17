Global Ports и ФосАгро договорились о перевалке удобрений в порту Петербурга

В терминалы стивидорного холдинга Global Ports в Санкт-Петербурге будут доставлять удобрения Группы «ФосАгро» как через промежуточный пункт назначения. Соглашение о перевалке компании подписали на форуме «Транспортная неделя-2023» в Москве, сообщили в пресс-службе российского химического холдинга.

Контракт между ними будет действовать пять лет, будет действовать с 2024 по 2028 годы. Согласно документу, ежегодно не менее 3 млн тонн удобрений будут поступать на терминалы «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» в Большом порту Санкт-Петербург. Позже их направят на морские суда, которые перевезут товар в специализированных контейнерах.

Генеральный директор Global Ports Альберт Лихолет выразил партнеру благодарность за доверие. Он указал, что эти терминалы снабжены современной инфраструктурой, которая позволяет безопасно и эффективно осуществлять обслуживание грузов различных типов.

«Для ФосАгро приоритетным был и остается российский рынок. Вместе с тем, в условиях внешних ограничений компания смогла оперативно переориентировать экспортные потоки, увеличив поставки экоэффективных удобрений на рынки дружественных стран. Партнерство с Global Ports позволит ФосАгро расширить и диверсифицировать наши экспортные возможности»,— оценил гендиректор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Global Ports ввел в эксплуатацию новый крытый склад на терминале «Петролеспорт», его площадь составила 9,6 тысяч кв. метров.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте