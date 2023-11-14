Global Ports ввел в эксплуатацию крытый склад мощностью 580 тысяч тонн в Петербурге

Стивидорный холдинг Global Ports (входит в Группу компаний «Дело») ввел в эксплуатацию новый крытый склад на терминале «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе холдинга. Площадь склада составляет 9,6 тысяч кв. м., высота складских помещений — 7 метров, обозначенная мощность объекта — 580 тысяч тонн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Дело» Фото: пресс-служба ГК «Дело»

Склад был построен для буферного хранения и растарки генеральных, навалочных и других видов грузов, чувствительных к погодным условиям и требующих хранения в закрытом помещении, в частности, химической, металлургической, лесоперерабатывающей, машиностроительной продукции.

По словам генерального директора Global Ports Альберта Лихолета, склад позволит увеличить производственные мощности терминала на фоне восстановления грузооборота в порту Санкт-Петербург. Инфраструктуру объекта предполагается использовать для перетарки и хранения импортных и экспортных грузов, что может снизить издержки на внепортовую логистику.

Как отметили в Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), общий грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь — сентябрь 2023 года увеличился относительно показателей за девять месяцев прошлого года на 20,6%, до 35,5 млн тонн. В частности, актив Global Ports — АО «Петролеспорт» увеличил грузооборот на 7,6%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский терминал Global Ports начал обслуживать перевозки из Китая.

Владимир Колодчук

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