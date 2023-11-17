Американская компания SpaceX рассматривает возможность проведения IPO своего спутникового подразделения Starlink в конце 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, SpaceX перевела активы Starlink своей дочерней компании, которая будут выделена в рамках IPO.

Как уточняет агентство, окончательного решения пока не принято, и SpaceX может в итоге сохранить подразделение в своем составе. Собеседники Bloomberg добавили, что IPO также могут отложить до 2025 года. Более конкретные сроки не приводятся.

Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал публикацию агентства в написал X, назвал информацию о планах по IPO ложной.

SpaceX реализует проект Starlink с 2018 года. Запуск первого спутника состоялся в 2019-м. Ctqxfc сеть Starlink насчитывает более 4750 действующих спутников. Власти США говорили о намерении наращивать присутствие в космосе.

Лаура Кеффер