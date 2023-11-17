Лес пошел в рост

Лесозаготовка и производство пиломатериалов на Северо-Западе России восстанавливаются благодаря господдержке и переориентации экспортных потоков в Азию и на Ближний Восток. По итогам года объемы заготовки древесины там могут вырасти, по оценке Рослесинфорга, на 10%. В других регионах также отмечают оживление в секторе ЛПК, но положительную динамику в некоторых из них сдерживают теплая погода и низкие экспортные цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лесопромышленные предприятия Северо-Западного округа постепенно восстанавливают показатели производства и экспорта. По данным Рослесинфорга, за девять месяцев в макрорегионе было выпущено около 6 млн кубометров пиломатериалов, что на 1,2% выше показателей аналогичного периода 2022 года. Почти 4 млн кубометров из них пошло на экспорт, благодаря чему доля предприятий СЗФО в общем объеме зарубежных поставок пилопродукции из России достигла 25,5% против 24% годом ранее.

Замедляется падение лесозаготовки, которая за девять месяцев сократилась на 3%, до 43 млн кубометров древесины. В целом по стране объем лесозаготовки отстает от прошлого года на 6%. «Причинами плавного восстановления рынка в ключевых для отрасли регионах можно назвать действующие меры господдержки, в первую очередь расширение логистики. Способствует ли рост производства росту экономических показателей, говорить рано. Полный эффект мер поддержки только предстоит ощутить»,— отмечают в Рослесинфорге.

Крупнейшим покупателем российских пиломатериалов из СЗФО на данный момент является Китай. Его доля в структуре экспорта выросла с 19,6% в 2021 году до 59,2% за три квартала 2023 года. За январь—сентябрь в Китай было поставлено 2,4 млн кубометров пиломатериалов (рост в 1,5 раза). Вторым по величине импортером стали ОАЭ (305,7 тыс. кубометров), увеличившие закупки в 2,2 раза, третьим стал Сингапур (218 тыс. кубометров, рост на 16%).

В целом, отмечают в Рослесинфорге, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Северо-Запада практически достигла уровня прошлого года. Так, выпуск мебели вырос на 17,2%, производство древесно-стружечных плит — на 7,2%, деревянных домокомплектов заводского изготовления — в 1,5 раза. В сегменте целлюлозно-бумажной продукции растет производство отдельных видов изделий из бумаги и картона, но сохраняется спад по другим позициям. «Сейчас лесозаготовительный сезон в самом разгаре, что позволяет прогнозировать рост объемов лесозаготовки в макрорегионе в сравнении с итогами 2022 года на 5–10%»,— считают в Рослесинфорге.

Постепенное восстановление объемов производства отмечают и в других регионах. Так, в Вятской ТПП “Ъ” сообщили, что общие показатели перевозки обработанных лесоматериалов по железной дороге в Кировской области в январе—октябре выросли на 9%, пиломатериалов — на 5%. Наиболее существенно увеличились поставки фанеры (на 33%). «В секторе фанеры хорошо видна адаптация компаний к новым рынкам. Изначально производители отказывались поставлять продукцию в некоторые страны из-за низких цен, но сейчас эти вопросы урегулированы»,— пояснили в ТПП. Там отметили, что сейчас экспорт несколько просел на фоне высоких цен на сырье в России и низкой стоимости продукции на зарубежных рынках. Так, цена на пиловочник, только треть которого достигает экспортного качества, поднялась до 6,5 тыс. руб. за кубометр из-за того, что теплая погода отодвигает начало сезона лесозаготовки. Дальнейшая ситуация, отмечают на рынке, будет зависеть от того, когда начнется полноценная лесозаготовка, как будет себя вести на этот момент курс доллара, а также какой спрос на продукцию ЛПК сложится в основных странах-импортерах.

Ольга Мордюшенко