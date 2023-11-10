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Коммерсантъ FM
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Лес поехал с ветерком

Полученных транспортных субсидий отрасли все равно не хватает

Лесопромышленные компании северо-запада России благодаря корректировкам транспортных субсидий и поддержке вывоза продукции на экспорт из портов Северо-Западного федерального округа стали получать вдвое больше компенсаций от государства, но эти меры нивелируются ростом арендных платежей и изменением методики их расчета. В связи с этим региональные власти снова просят правительство сдвинуть сроки введения новых правил аренды на два года, а еще лучше отменить их до стабилизации ситуации. Но участники рынка считают, что правительство в условиях дефицита бюджета от этих доходов не откажется.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лесопромышленные предприятия северо-западных регионов в этом году получили по ряду статей господдержку, превышающую объем всего прошлого года. Так, выплаты предприятиям Архангельской области по транспортной субсидии уже вдвое выше, чем в прошлом году, говорит председатель комитета Архангельского заксобрания по ЛПК, сельскому хозяйству и экологии Александр Дятлов. Благодаря тому, что в перечень получателей компенсации вошли производители пеллетов и пиломатериалов, а сумма лимитов увеличилась с 300 млн до 500 млн руб., таким предприятиям, как ГК УЛК, Архангельский ЦБК, Лесозавод 25, Онежский ЛДК и «Регион-лес», государство выплатило 1,4 млрд руб. из заявленных 1,6 млрд руб.

Еще около 1,8 млрд руб. девять зарегистрированных в регионе производителей смогут получить в рамках постановления правительства, расширяющего возможности субсидирования до 80% транспортных расходов при отправке продукции через порты Северо-Западного федерального округа.

Однако, отмечает господин Дятлов, с получением транспортной субсидии возникают сложности: «Не все могут получить компенсацию логистических затрат. Кто первый подал документы, тот ее и получил, а потом деньги закончились, и остальные остались без поддержки». Источники “Ъ” в лесопромышленных компаниях подтверждают, что подобные проблемы есть и в других регионах с крупной заготовкой леса, отдаленных от рынков сбыта.

По мнению участников отрасли, эффект господдержки нивелируется подорожанием аренды лесных участков. Как стало известно “Ъ”, губернаторы четырех крупных лесопромышленных регионов — Вологодской, Архангельской, Новгородской областей, а также Карелии Георгий Филимонов, Александр Цыбульский, Андрей Никитин и Артур Парфенчиков обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о сокращении фискальной нагрузки на компании ЛПК. В частности, чиновники попросили внести изменения в апрельское постановление №578, которое поменяло методику расчета ставок аренды лесных участков, и в результате повысились средний коэффициент ликвидного запаса древесины на 1 гектар лесосеки, а также ставки на вывоз древесины. Чиновники отмечают, что аренда и так подорожает в рамках декабрьского постановления правительства о повышении коэффициентов арендной платы в 2023–2026 годах, и дополнительная индексация с 1 января повлечет за собой двойной рост стоимости аренды.

Губернаторы предлагают перенести срок вступления постановления в силу на два года. По мнению господина Дятлова, «уже сейчас очевидно, что 2024 год будет тяжелым для ЛПК, поэтому наиболее правильным было бы не просто сдвинуть вступление в силу новой методики расчета ставок, а полностью отменить все фискальные меры для компаний сектора». Положение отраслевых игроков, добавляет он, осложняет рост тарифов ОАО РЖД на 40% за два года, а также повышение таможенных пошлин на 7% с оборота для ЦБК и изъятие налога на сверхприбыль. «Ко всему этому можно добавить рост цен на технику и запчасти в два-три раза, рост цен на топливо и сохранение проблем со сбытом»,— говорит господин Дятлов.

Источники “Ъ” в лесопромышленных компаниях полагают, что в условиях дефицита бюджета, когда правительство любыми способами ищет дополнительные статьи дохода, рассчитывать на ослабление фискального режима в отдельно взятой лесной отрасли вряд ли стоит. Они напоминают, что с аналогичными просьбами компании и власти уже обращались летом к вице-премьеру Виктории Абрамченко, но конкретных результатов это не принесло.

Ольга Мордюшенко

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