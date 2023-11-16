Alibaba отказалась от выделения облачного бизнеса в отдельную компанию

Alibaba Group не будет выделять облачный бизнес в отдельную компанию с ее последующим выходом на биржу. Об этом стало известно из финансового отчета китайского интернет-гиганта за третий квартал года.

Выделение облачного бизнеса в отдельную компанию было частью масштабного плана реорганизации Alibaba Group, объявленного в марте текущего года. Тогда сообщалось, что компания разделится на шесть частей, а затем проведет IPO для каждой из них. В числе шести бизнес-групп, на которые планировала разделиться Alibaba, будут Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group and Digital Media и Entertainment Group.

Однако, как отмечается в сегодняшнем отчете, руководство группы передумало выделять облачный бизнес в отдельную структуру из-за ужесточения санкций со стороны США. «В октябре 2023 года Соединенные Штаты расширили свои правила экспортного контроля, чтобы еще больше ограничить экспорт в Китай передовых компьютерных чипов и оборудования для производства полупроводников. Мы считаем, что эти новые ограничения могут существенно и негативно повлиять на способность Cloud Intelligence Group предлагать продукты и услуги и выполнять обязательства по существующим контрактам, тем самым негативно влияя на результаты нашей деятельности и финансовое состояние,— говорится в отчете.— Мы считаем, что полное выделение Cloud Intelligence Group может не привести к желаемому эффекту повышения акционерной стоимости. Соответственно, мы решили не проводить полное выделение, а вместо этого сосредоточимся на разработке модели устойчивого роста Cloud Intelligence Group в изменчивых условиях».

После объявления об отказе от выделения Cloud Intelligence Group в отдельную компанию акции Alibaba на NYSE просели более чем на 8%.

Кирилл Сарханянц