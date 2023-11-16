Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ с супругой погиб от отравления газом

Генерал-лейтенант ВВС РФ Владимир Свиридов и его супруга, скорее всего, погибли от отравления угарным газом. Об этом «Ъ» неофициально сообщили в администрации Минераловодского городского округа. Они были обнаружены в среду, 15 ноября. К этому моменту супруги уже неделю были мертвы. Одной из версий гибели Свиридовых сразу стала версия отравления угарным газом. Замеры, проведенные сотрудниками местного горгаза, первоначально эту версию не подтвердили: превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе обнаружено не было.

Однако после детального исследования газовых приборов, в частности автоматического газового котла, выяснилось, что в нем не сработал газовый клапан. Причиной этого стало отключение в поселке света в ночное время около недели назад. При отключении электричества газовый клапан должен был автоматически перекрыть доступ газа, но не сделал этого. В итоге газ заполнял дом до тех пор, пока не была восстановлена подача электрической энергии, после чего клапан все-таки закрылся. Спящие в доме люди запах газа не почувствовали и умерли во сне.

Напомним, генерал-лейтенант Владимир Свиридов и его супруга были обнаружены в 15 ноября без признаков насильственной смерти в собственном доме на территории поселка Анджиевский, который относится к городу Минеральные Воды. К этому моменту супруги уже неделю были мертвы.

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю проводит проверку обстоятельств смерти генерала. «По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Свиридов — уроженец Минеральных Вод. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище. Служил в Дальневосточном военном округе и в Группе советских войск в Германии, где командовал авиационным звеном, после чего был назначен заместителем командира, а затем и командиром авиационной эскадрильи.

В 1992 году окончил Военно-воздушную академию им. Юрия Гагарина, после чего служил на Северном Кавказе.

В 2002 году окончил Военную академию Генштаба ВС РФ и в 2005 году был назначен командующим 6-й армией ВВС и ПВО, которую возглавлял до 2009 года. В отставку он вышел в звании генерал-лейтенанта и вернулся в родной город.

За годы службы освоил больше десяти типов самолетов, был награжден орденом Красной Звезды, «За военные заслуги», имел звание «Заслуженный военный летчик РФ».

Александра Ларинцева, Пятигорск