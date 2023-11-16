Госдума одобрила повышение МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на уровне 19 242 руб. С 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.

В настоящее время МРОТ составляет 16 242 руб. Со следующего года он увеличится на 18,5%. «В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек»,— говорится в пояснительной записке.

От величины МРОТ в том числе зависит размер пособий по нетрудоспособности, беременности и родам, оплаты больничных и других выплат соцстрахования.

Правительство внесло проект на рассмотрение в Госдуму 29 сентября по поручению президента России Владимира Путина. Документ был внесен вместе с проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Подробнее о бюджете — в материале «Ъ» «На социалку хватит».

Лусине Баласян