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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила повышение МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на уровне 19 242 руб. С 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.

В настоящее время МРОТ составляет 16 242 руб. Со следующего года он увеличится на 18,5%. «В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек»,— говорится в пояснительной записке.

От величины МРОТ в том числе зависит размер пособий по нетрудоспособности, беременности и родам, оплаты больничных и других выплат соцстрахования.

Правительство внесло проект на рассмотрение в Госдуму 29 сентября по поручению президента России Владимира Путина. Документ был внесен вместе с проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Подробнее о бюджете — в материале «Ъ» «На социалку хватит».

Лусине Баласян

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