Власти штата Нью-Йорк подали в суд на PepsiCo за загрязнение природы пластиком

Власти штата Нью-Йорк обвинили производителя безалкогольных напитков и снеков PepsiCo в том, что он загрязняет реку Буффало, нанося вред жителям, а также животному и растительному миру. Как утверждается в иске, поданном в Верховный суд штата генеральным прокурором Летицией Джеймс, исследования показали, что PepsiCo является крупнейшим загрязнителем реки и ее берегов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Lennihan / AP, Mark Lennihan, File / AP Фото: Mark Lennihan / AP, Mark Lennihan, File / AP

По данным прокуратуры, PepsiCo производит и упаковывает не менее 85 наименований напитков и 25 наименований снеков, причем для большинства из них использует одноразовый пластик. Истец отмечает, что в прошлом году специалисты обследовали берега реки Буффало и собрали почти 2 тыс. единиц пластикового мусора, на которых можно было распознать бренды производителей. На 17% из них стоял знак PepsiCo. Кстати, в числе других загрязнителей реки упомянуты компании McDonald`s и Hershey`s.

Кроме того, пробы питьевой воды в водопроводной системе города Буффало, стоящего на одноименной реке, показали наличие частиц микропластика. Попадание таких частиц в организм «может нанести значительный вред здоровью человека, начиная репродуктивной дисфункцией и заканчивая воспалением кишечника или развитием нейротоксических расстройств».

Истец требует, чтобы суд обязал PepsiCo принять меры к очистке местности и прекращению дальнейшего загрязнения реки и ее берегов. Компания также должна будет разъяснить потребителям вред пластикового загрязнения для природы, разместить соответствующие предупреждения на пластиковой упаковке продукции, а также компенсировать ущерб жителям указанных районов. Прокуратура также призывает наложить на компанию штраф в размере, какой суд сочтет правильным.

В самой PepsiCo прокомментировали подачу иска, отметив, что «компания прозрачна в своих действиях по сокращению использования пластика» и что она «серьезно относится к сокращению использования пластика и эффективной его переработке». Однако, добавили, что это «непростой вопрос», для решения которого требуется участие «компаний, муниципальных властей, специалистов по снижению отходов, представителей общественности и потребителей».

Алена Миклашевская