Главные новости к утру 16 ноября

В Сан-Франциско на полях саммита АТЭС прошли двусторонние переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. Президент США же по итогам беседы заявил, что по-прежнему считает Си Цзиньпина диктатором.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры России Михаил Швыдкой заявил, что все совместные российские проекты с недружественными странами в сфере культуры на данный момент свернуты из-за геополитических причин.

Российские старшеклассники в обязательном порядке будут изучать на уроках азы современного общевойскового боя, а также способы боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие корректировки Минпросвещения намеревается внести в курс основ безопасной жизнедеятельности (ОБЖ).

Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян даже при наличии израильского паспорта, сообщил основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман. По его словам, кредитные учреждения Израиля стали сегрегировать счета инвесторов из РФ после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

Морской экспорт угля из России в октябре резко сократился в годовом выражении — на 42%, до 11,5 млн тонн. Основной покупатель российского угля Китай сокращает закупки из-за высоких запасов в портах. Подробнее.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «заморозка» конфликта с РФ стала бы плохим решением. По его словам, военные действия необходимо заканчивать «раз и навсегда», а не замораживать

Правительство РФ прорабатывает новые меры поддержки для работы наиболее убыточных отделений «Почты России». Минцифры, в частности, просит региональные власти оценить возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тыс. человек, чтобы средства от сдачи помещений в аренду направить на поддержку точек в селах.

О предстоящих 16 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».