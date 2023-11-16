Си Цзиньпин: КНР надеется, что США отменят введенные ими односторонние санкции

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что ожидает отмены ранее введенных Вашингтоном односторонних санкций в отношении Китая.

«Соединенные Штаты постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая и различных компаний КНР, это серьезно вредит китайским интересам. Очень надеюсь на то, что США серьезно отнесутся к озабоченностям Китая, примут меры и снимут односторонние санкции, чтобы обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий»,— сообщил Си Цзиньпин в ходе беседы с американским президентом, состоявшейся на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (цитата по агентству «Синьхуа»).

Санкции США и недружественные действия других государств не оказывают критического влияния на состояние китайское экономики, подчеркнул председатель КНР. «Развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы»,— добавил Си Цзиньпин.

Двусторонние переговоры президента США и председателя КНР продолжались около двух часов. В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. По его мнению, Пекину и Вашингтону необходимо сделать все для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации. Также председатель КНР отметил, что уверен в том, что китайско-американские отношения ждет «светлое будущее». В свою очередь Джо Байден заявил, что по-прежнему считает Си Цзиньпина «диктатором».

Подробнее об ожиданиях от встречи президента РФ с лидером КНР читайте в материале «Ъ» «В ожидании часа Си».

Александр Кислов