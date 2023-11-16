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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 16 ноября

В Москве в Доме приемов МИД РФ пройдут переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание с нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов.

В Софии состоится заседание Совета безопасности при правительстве страны из-за внесенного в парламент законопроекта, который, если будет принят, в трехдневный срок вынудит компанию «Лукойл» отказаться от использования российской нефти для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл нефтохим Бургас».

Арбитражный суд Москвы проведет заседание по иску калужского Газэнергобанка к Credit Suisse AG о взыскании €10,1 млн и $10,2 млн.

В Москве арбитражный суд проведет основные слушания по иску МТС-банка, требующего взыскать c бельгийского Euroclear Bank около $37,9 млн (около 3,7 млрд руб.).

В Амурской области начнутся комплексные испытания стартовой инфраструктуры для ракет «Ангара» (космодром Восточный).

В Москву будут доставлены сорок граждан России, эвакуированных ранее из сектора Газа.

В Израиль прибудет руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Планируются переговоры с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел Эли Коэном.

В Сан-Франциско намечены переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Господин Си также встретится с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

В Турции комиссия парламента по международным вопросам приступит к обсуждению протокола о вступлении Швеции в НАТО.

В Грозном Висаитовский районный суд города проведет заседание по делу в отношении Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде.

В Москве Басманный суд огласит приговор по делу сторонника Алексея Навального Владимира Милова (признан иностранным агентом) по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы.

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