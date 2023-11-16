РБК: израильские банки наложили ограничения на счета россиян

Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян даже при наличии израильского паспорта, сообщает РБК со ссылкой на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана. По его словам, кредитных учреждения Израиля стали сегрегировать счета инвесторов из РФ после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

Как пояснил господин Ойгман, подобные ограничения уже ввели практически все крупнейшие израильские финорганизации. Он подчеркнул, что ограничения налагаются даже на тех граждан РФ, которые также имеют израильский паспорт.

Информацию о введении израильскими банками ограничений на счета россиян также подтвердил Forbes адвокат Александр Зернопольский. По его словам, никаких официальных писем от финорганизаций инвесторам из РФ не приходило, а о рисках обособления счетов клиенты узнавали, обратившись в банк самостоятельно. «Пока у клиентов нашего офиса мы не зафиксировали тревоги. Но поскольку израильские банки не лучшие советчики, количество консультаций на эту тему резко выросло»,— подчеркнул он.

Александр Кислов