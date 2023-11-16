«Кухне на районе» не хватает еды

Появление на рынке доставки готовой еды непрофильных игроков вынуждает действующих операторов расширять ассортимент. Так, сервис «Кухня на районе» запускает продажу непродовольственных товаров. Это позволит компании увеличить средний чек покупки, отмечают эксперты, но предупреждают, что конкурировать с онлайн-ритейлерами, у которых больше возможностей для оптовых закупок, «Кухне на районе» будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Кухня на районе» запустила новое направление бизнеса — продажу непродовольственных товаров, сообщили “Ъ” в компании. В приложении сервиса уже появился отдельный раздел с непродовольственными товарами ежедневного спроса. Сейчас на онлайн-витрине сервиса представлено 200 товарных позиций. В компании говорят, что планируют расширить ассортимент этой категории более чем в два раза, в том числе через параллельный импорт, а также сотрудничество с федеральными и локальными производителями.

«Кухня на районе» основана в 2017 году создателями Рокетбанка Олегом Козыревым и Алексеем Колесниковым, основателем сервиса «Едасюда» Антоном Лозиным и Кириллом Родиным. Сервис работает по модели dark kitchen (ресторан, работающий только на доставку). В 2020 году основными владельцами сервиса стали Сбербанк и VK через совместное предприятие «О2О холдинг». В августе 2022 года VK объявила о выходе из СП. Сейчас у сервиса работают 54 кухни в Москве.

В отчетности за 2022 год управляющего сервисом ООО «Локалкитчен» указано, что 84,7% компании принадлежит «О2О холдинг», оставшаяся доля распределяется среди основателей сервиса. Выручка «Локалкитчен» по итогам 2022 года составила 2,7 млрд руб., убыток — 1,39 млрд руб.

Тренд на расширение ассортимента характерен в целом для рынка онлайн-продаж и e-grocery в частности, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, это позволяет сервисам увеличивать средний чек, тем самым улучшать экономику и сокращать удельные расходы на оплату труда сборщиков и курьеров. Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов считает оправданным решение «Кухни на районе» добавить простой и ходовой ассортимент из категории непродовольственных товаров, отмечая, что в свое время по этому пути пошли и другие сервисы онлайн-доставки.

Партнер Cross Insights Борис Овчинников считает логичным приспособить уже существующие локальные точки «Кухни на районе» под небольшие склады или dark store и использовать действующую систему доставки в том числе для дополнительного ассортимента. В то же время, указывает эксперт, потенциал проекта может быть ограничен тем, что в глазах потребителя «Кухня на районе» воспринимается исключительно как сервис доставки готовой еды.

По мнению господина Бурмистрова, «Кухне на районе» следует сосредоточиться на развитии своего основного ассортимента и более тесном сотрудничестве с «Самокатом», через который сервис также продает свою продукцию. В пример он приводит партнерство принадлежащих X5 Group оператора доставки «Много лосося» и сети «Перекресток», в супермаркетах которой продается готовая еда сервиса.

В целом рынок готовой еды в России растет, а конкуренция между его игроками усиливается. По оценке аналитиков Россельхозбанка, оборот продаж в сегменте по итогам 2022 года вырос на 4,7% год к году и достиг 2,3 трлн руб.

Для игроков, специализирующихся исключительно на доставке еды, экономически нецелесообразно конкурировать с универсальными операторами доставки, а также маркетплейсами, поскольку у них больше возможностей для оптовых закупок непродовольственных товаров, что позволяет им гибче подходить к ценообразованию, полагает Михаил Бурмистров. По его словам, для «Кухни на районе» есть также риски потерять долю на рынке в условиях, когда конкуренция между сервисами доставки готовой еды усиливается, сегмент привлекает новых игроков — в частности, торговые сети, которые резко наращивают продажи кулинарии.

Алина Савицкая