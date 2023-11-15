Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Xiaomi анонсировала свой первый автомобиль SU7

Компания Xiaomi анонсировала свой первый автомобиль — модель SU7. Его изображения обнародовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая, сообщил портал CarNewsChina.

Xiaomi SU7

Xiaomi SU7

Фото: Ministry of Industry and Information Technology

Xiaomi SU7

Фото: Ministry of Industry and Information Technology

Седан Xiaomi SU7 дебютирует в нескольких версиях, отличающихся мощностью, количеством электромоторов, типом привода и аккумулятора. Базовым станет 300-сильный заднеприводный заднемоторный вариант. Флагманская модификация получит 675-сильную двухмоторную силовую установку и полный привод.

Поставщиком электромоторов будет компания United Automotive Electronics. Батареи для новинки Xiaomi станут поставлять BYD (литий-железо-фосфатный аккумулятор для базовых версий) и CATL (литий-никель-марганец-кобальтовый аккумулятор для топовых версий). Емкость батарей и запас хода не названы.

В оснащение Xiaomi SU7 войдут активная аэродинамика, система беспилотного вождения, система распознавания лиц для доступа в салон, цифровая панель приборов, мультимедиа на фирменной операционной системе HyperOS с возможностью расширенной интеграции со смартфонами.

Выпуск электромобиля наладят на мощностях завода Beijing Automotive Industry Holding. Премьера Xiaomi SU7 ожидается до конца 2023 года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...