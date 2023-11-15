Xiaomi анонсировала свой первый автомобиль SU7

Компания Xiaomi анонсировала свой первый автомобиль — модель SU7. Его изображения обнародовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая, сообщил портал CarNewsChina.

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Фото: Ministry of Industry and Information Technology Xiaomi SU7

Фото: Ministry of Industry and Information Technology

Седан Xiaomi SU7 дебютирует в нескольких версиях, отличающихся мощностью, количеством электромоторов, типом привода и аккумулятора. Базовым станет 300-сильный заднеприводный заднемоторный вариант. Флагманская модификация получит 675-сильную двухмоторную силовую установку и полный привод.

Поставщиком электромоторов будет компания United Automotive Electronics. Батареи для новинки Xiaomi станут поставлять BYD (литий-железо-фосфатный аккумулятор для базовых версий) и CATL (литий-никель-марганец-кобальтовый аккумулятор для топовых версий). Емкость батарей и запас хода не названы.

В оснащение Xiaomi SU7 войдут активная аэродинамика, система беспилотного вождения, система распознавания лиц для доступа в салон, цифровая панель приборов, мультимедиа на фирменной операционной системе HyperOS с возможностью расширенной интеграции со смартфонами.

Выпуск электромобиля наладят на мощностях завода Beijing Automotive Industry Holding. Премьера Xiaomi SU7 ожидается до конца 2023 года.