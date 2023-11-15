Туроператор Tez Tour заявил об отмене чартерных перелетов в Египет

Туроператор Tez Tour прекратит полетную программу на блоках чартерных рейсов авиакомпании Red Wings в Египет с 26 ноября, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Такое решение принято «на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе». Деньги за несостоявшиеся рейсы клиентам пообещали вернуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Туроператор, как и ранее, предлагает туры с перелетом регулярными рейсами или только с наземным обслуживанием»,— говорится в сообщении. Клиенты могут перебронировать тур «на любое из доступных направлений компании по действующим ценам».

Как отметили в Tez Tour, в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, принимающий партнер столкнулся с большим количеством аннуляций. Компания также сообщила о переговорах с местными партнерами об оплате только фактически заселяющихся бронирований. «Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению»,— говорится в сообщении Tez Tour.

В компании отметили, что на протяжении последних месяцев на популярность египетского направления негативно влияют также повышение стоимости услуг, мировая экономическая ситуация, снижение покупательской способности, валютный курс, а также соотношение стоимости авиаперелета на рынке со стоимостью полных турпакетов.

Война Израиля с палестинским движением «Хамас» началась 7 октября. В ходе атак боевиков на территорию Израиля погибли 1,4 тыс. человек, пострадали — 3,3 тыс. человек. По последним данным палестинской стороны, в ходе атак армии Израиля на сектор Газа погибли свыше 11 тыс. человек. В настоящее время иностранцы, находящиеся в секторе Газа, покидают регион через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

О ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».