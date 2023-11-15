Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туроператор Tez Tour заявил об отмене чартерных перелетов в Египет

Туроператор Tez Tour прекратит полетную программу на блоках чартерных рейсов авиакомпании Red Wings в Египет с 26 ноября, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Такое решение принято «на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе». Деньги за несостоявшиеся рейсы клиентам пообещали вернуть.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Туроператор, как и ранее, предлагает туры с перелетом регулярными рейсами или только с наземным обслуживанием»,— говорится в сообщении. Клиенты могут перебронировать тур «на любое из доступных направлений компании по действующим ценам».

Как отметили в Tez Tour, в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, принимающий партнер столкнулся с большим количеством аннуляций. Компания также сообщила о переговорах с местными партнерами об оплате только фактически заселяющихся бронирований. «Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению»,— говорится в сообщении Tez Tour.

В компании отметили, что на протяжении последних месяцев на популярность египетского направления негативно влияют также повышение стоимости услуг, мировая экономическая ситуация, снижение покупательской способности, валютный курс, а также соотношение стоимости авиаперелета на рынке со стоимостью полных турпакетов.

Война Израиля с палестинским движением «Хамас» началась 7 октября. В ходе атак боевиков на территорию Израиля погибли 1,4 тыс. человек, пострадали — 3,3 тыс. человек. По последним данным палестинской стороны, в ходе атак армии Израиля на сектор Газа погибли свыше 11 тыс. человек. В настоящее время иностранцы, находящиеся в секторе Газа, покидают регион через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

О ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...