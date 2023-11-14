После пожара на Тамбовском пороховом заводе возбудили дело о теракте

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) после произошедшего на прошлой неделе пожара на ФКП «Тамбовский пороховой завод» в Котовске. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в правоохранительных органах.

В региональном управлении МЧС рассказывали, что в ночь на субботу, 11 ноября, на пороховом заводе горело отдельно стоящее здание на площади 300 кв. м. В ведомстве не раскрывали возможные причины пожара. Известно, что в происшествии никто не пострадал.

В июне на пороховом заводе также произошел несчастный случай, унесший жизни пяти работников организации, выполнявшей демонтажные работы оборудования. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Глава Тамбовской области Максим Егоров заявлял, что причиной инцидента стал не теракт, а человеческий фактор.

Утром 14 ноября на пороховом заводе вновь произошел пожар. Около 7:30 пожарные ликвидировали возгорание в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Пострадавших не было, причины произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа. По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 14 ноября над Тамбовской областью был сбит беспилотник.

Владимир Зоркий

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