Экс-замглавы свердловского СКР Михаилу Бусылко продлили арест до 10 января

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил под стражей до 10 января бывшего первого заместителя руководителя СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко, экс-заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый заместитель руководителя СУ СК по Свердловской области Михаил Бусылко

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Бывший первый заместитель руководителя СУ СК по Свердловской области Михаил Бусылко

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сказано сообщении, решение о продлении ареста было вынесено 27 сентября. Однако адвокаты подсудимых обжаловали постановление. Рассмотрев апелляцию, суд апелляционной инстанции оставил решение райсуда без изменений.

Органами предварительного расследования бывшие силовики обвиняются в получении взятки в особо крупном размере по ч.6 ст. 290 УК РФ, адвокат — по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничестве). Уголовное дело рассматривается по существу Ленинским райсудом Екатеринбурга.

Напомним, следствие установило, что Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков получили около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Из общей суммы взятки 1 млн руб. был предназначен для господина Чуличкова, а оставшийся 1 млн руб. Михаил Бусылко взял себе «за использование должностного положения».

Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, который позже обратился к силовикам с информацией о вымогательстве взятки. Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн руб. от Владислава Вострецова, которому он пообещал помочь с возбуждением уголовного дела.

В августе 2021 года Ленинский райсуд приговорил Михаила Бусылко к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима, Дмитрия Чуличкова к девяти годам, а Владислава Вострецова — к девяти годам и шести месяцам.

В январе 2023 года Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор экс-силовикам Михаилу Бусылко, Дмитрию Чуличкову и адвокату Владиславу Вострецову. Тогда в пресс-службе суда «Ъ-Урал» не стали комментировать причины направления дела на пересмотр в Ленинский районный суд, однако рассказали, что период судебного следствия обвиняемые проведут в СИЗО.

Полина Хабарова

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