Петербургский парламент поддержал введение налоговых льгот на имущество

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении поддержали законопроект о сохранении налоговой ставки на имущество организаций и физлиц на уровне 1,5%, вместо 2%. Инициативу в парламент внес губернатор города Александр Беглов, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Введение льгот правительство связывает с нестабильной экономической ситуацией с учетом санкционной политики других стран. Законопроект также предлагает ввести «налоговую преференцию» — возможность уменьшить сумму налога на имущество в 2024 года. Воспользоваться льготой можно, если сумма налога после изменения кадастровой стоимости выросла на 20% и более по сравнению с уровнем за 2023 год.

В случае принятия закона городской бюджет в 2024–2025 годах недополучит 18 млрд рублей. Парламентарии законопроект единогласно поддержали, он поступит на рассмотрение во втором чтении.

Как ранее писал «Ъ-СПб», переоценка кадастровой стоимости, которая применяется при расчете налога на имущество, прошла в сентябре. В результате этого стоимость недвижимости существенно выросла.