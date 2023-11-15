МФО зафиксировали рост выдачи микрозаймов на 18% по итогам трех кварталов

Объем выданных россиянам микрозаймов превысил 348 млрд руб. по итогам третьего квартала 2023 года, сообщила саморегулируемая организация (СРО) «МиР». Рост год к году составил 18,2%. Крупные игроки среди микрофинансовых организаций (МФО) фиксируют еще больший рост.

В СРО «МиР» входят МФО, совокупный объем которых превышает 85% от всего рынка.

СРО «МиР» сообщила «Известиям», что, несмотря на обновление общего рекордного показателя, темпы роста портфеля в третьем квартале замедлились до 5,5% с 6,4% во втором квартале. На выдачу микрозаймов онлайн приходится 205,2 млрд руб. Число клиентов по итогам квартала достигло 19,9 млн, на 2,7 млн больше, чем годом ранее.

В МФК «МигКредит» сообщили «Известиям», что их портфель займов по сравнению с тремя кварталами 2022 года вырос больше чем в два раза и превысил 9,5 млрд руб. МФК «Лайм-Займ» зафиксировал рост объема выдачи на 54%, Webbankir — на 42%. Участники рынка утверждают, что не фиксируют роста просрочки.

Участники микрофинансового рынка в октябре впервые предложили Банку России внести корректировки в процесс внедрения жестких регуляторных норм. По их мнению, последовательные ужесточения регулирования со стороны ЦБ могут привести к значительному сокращению микрофинансового рынка.

Подробнее о просьбе участников рынка — в материале «Ъ» «МФО рассчитают клиентов».

Леонид Уварчев