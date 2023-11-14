Главные новости за 14 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В станице Ханской в районе Майкопа в реку Белая съехал легковой автомобиль, в котором находились женщина и ребенок. Спустя несколько часов нашли машину и тело женщины. Ребенок до сих пор не найден.

Во вторник, 14 ноября, в Керчи прошли похороны погибшего на СВО предпринимателя Дмитрия Шульгина.

Школьный тренер погибшего в Сочи чувашского футболиста Алексея Лесина, заявила, что не верит в версию об утоплении.

В Крыму не планируют проводить широкие массовые мероприятия на Новый год и Рождество, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалика допустил, что субсидирование закрытых аэропортов в 2024 году может быть продолжено, если авиаузлы останутся закрытыми.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 19 декабря рассмотрит иск футбольного клуба «Краснодар» к норвежскому нападающему Эрику Ботхейму, который покинул команду, не сыграв ни одного матча.

В ночь на 15 ноября в горах Краснодарского края прогнозируют первые заморозки. По данным Краснодарского ЦГМС, температура опустится до +3…-2°.

Медицинских работников Краснодарского края предупредили о создании фейковых аккаунтов главных врачей. Жертвами мошенников становятся сотрудники медицинских организаций.

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