Медработников Кубани предупредили о создании фейковых аккаунтов главврачей

Медицинских работников Краснодарского края предупредили о создании фейковых аккаунтов главных врачей. В пресс-службе минздрава региона сообщили, что жертвами мошенников становятся сотрудники медицинских организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Сочи выявили фейковую рассылку от имени главного врача онкологического диспансера №2 Алексея Дегтярева.

«Предупредите своих сотрудников! Если им пришло сообщение от главного врача в телеграм, то пусть свяжутся с вами при помощи телефонного звонка. Медицинские работники не должны отвечать на сообщения с незнакомых номеров»,— отметили в минздраве Кубани.

В начале сентября был взломан Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. От его имени врачам рассылались сообщения о возможных звонках из Минздрава РФ. Через месяц мошенники снова организовали рассылку с просьбами от его имени.

Татьяна Ручкина

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