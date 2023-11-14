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В Адыгее автомобиль с женщиной и ребенком сорвался в реку Белую

В станице Ханской в районе Майкопа в реку Белая съехал легковой автомобиль, в котором находились женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Адыгее.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА

В машине в момент происшествия находились пять человек, трое их которых сами смогли выбраться на берег. В автомобиле остались 34-летняя женщина и 10-летний ребенок.

На место происшествия отправились спасатели. Специалисты исследовали берег ниже по течению. Поиски продолжались до глубокой ночи, однако не дали результатов. Работу продолжат с наступлением светлого времени суток.

Анастасия Донскова

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