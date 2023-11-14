В Адыгее нашли авто, упавшее с людьми в реку Белая

В Адыгее спасатели нашли и вытащили на берег автомобиль, упавший с людьми в реку Белая с обрыва. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РА.

По данным ведомства, на момент происшествия в машине находились пять человек: двое взрослых и трое несовершеннолетних. Водителю и двум подросткам удалось выбраться самостоятельно. Местонахождение 34-летней женщины и ее 10-летнего сына неизвестно. Поиски продолжаются.

Ранее следком Адыгеи заявил о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. В ведомстве сообщили, что водитель внедорожника не справился с управлением и съехал с обрыва в реку Белая в районе Майкопа.

Анастасия Донскова

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