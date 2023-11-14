Субсидирование аэропортов юга РФ могут продолжить в 2024 году

Субсидирование аэропортов юга РФ в 2024 году, если авиаузлы останутся закрытыми, может быть продолжено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта РФ Игоря Чалика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика

При этом поддержка авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы, в следующем году может быть отменена, как отметил господин Чалик. Прогноз Минтранса по пассажиропотоку в текущем году достигает 104 млн человек.

Аэропорты юга России, среди которых авиаузлы в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Симферополе, закрыты по распоряжению Росавиации с февраля 2022 года. Меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности в условиях СВО.

Анастасия Донскова

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