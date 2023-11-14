В Керчи простились с погибшим на СВО предпринимателем

Во вторник, 14 ноября, в Керчи прошли похороны погибшего на СВО предпринимателя Дмитрия Шульгина. Соболезнования в связи со смертью земляка выразил глава города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / brusakov Фото: t.me / brusakov

Мэр рассказал, что погибший предприниматель раньше работал в милиции, где проявил себя честным и ответственным, сумел стать верным другом товарищам по службе. После этого Дмитрий Шульгин ушел в бизнес, открыл свою компанию.

Дмитрий Шульгин пошел защищать страну с начала СВО. Мужчина погиб под Артемовском. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Вячеслав Рыжков

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