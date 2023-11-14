Глава Крыма Сергей Аксенов: в регионе не будет массовых гуляний на Новый год

В Крыму не планируют проводить широкие массовые мероприятия на Новый год и Рождество. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

«Напомню, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности»,— говорится в сообщении.

Господин Аксенов отметил, что в ограниченном формате пройдут празднования Нового года для детей, населенные пункты украсят к праздничным дням, установят елки.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram