Ночью в горах Кубани прогнозируют первые заморозки

В ночь на 15 ноября в горах Краснодарского края прогнозируют первые заморозки. По данным Краснодарского ЦГМС, температура опустится до +3…-2°. Днем ожидается 7…12°.

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В целом по региону будет облачно. Прогнозируется дождь, местами сильный, днем также возможна гроза. Ночью и утром в горах ожидается дождь с мокрым снегом, местами очень сильные дожди и ливни. Ветер составит 6-11 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с. Ночью и утром в юго-восточных предгорных районах местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит 5…10°, в юго-восточных предгорных районах — 0…5°, днем 12…17°. На Черноморском побережье ночью будет 5…10°, днем — 13…18°.

В Краснодаре 15 ноября будет облачно, временами дождь. Ветер составит 6-11 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8…10°, днем — 14…16°.

Татьяна Ручкина

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