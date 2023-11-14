CAS рассмотрит иск ФК «Краснодар» к норвежскому футболисту Эрику Ботхейму

Спортивный арбитражный суд (CAS) 19 декабря рассмотрит иск футбольного клуба «Краснодар» к норвежскому нападающему Эрику Ботхейму, который покинул команду, не сыграв ни одного матча. Об этом говорится на официальном сайте CAS.

Эрик Ботхейм из «Буде-Глимт» в декабре 2021 года заключил с ФК «Краснодар» контракт, который был рассчитан до июня 2025 года. В феврале 2022 года, после начала спецоперации, он воспользовался разрешением ФИФА и заморозил контракт с «быками» до лета 2022 года. В июле того же года он в одностороннем порядке разорвал соглашение и стал игроком итальянской «Салернитаны».

В феврале 2023 года палата по разрешению споров ФИФА обязала ФК «Краснодар» в течение 45 дней выплатить Ботхейму 500 тыс. евро. Клуб подал жалобу, но Международная федерация футбола (ФИФА) ее отклонила.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram