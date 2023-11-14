Равнение на «Высоту»

ГК «Инстеп» бывшего депутата облдумы Анатолия Шмыгалева приступила к строительству нового жилкомплекса в Воронеже. Четырехсекционный дом переменной этажности на 435 квартир с отдельным зданием паркинга должен появиться за цирком — напротив ЖК «Высота» компании «Аксиома» — в конце 2025 года. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд руб. Он предполагает новые для Воронежа планировки — со вторым санузлом в спальнях и помещениями для стирки и сушки одежды. По мнению риелтора, это жилье будет востребовано за счет локации и форматов помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: рендер ГК «Инстеп» Фото: рендер ГК «Инстеп»

О проекте нового жилкомплекса в Воронеже на пересечении улиц Краснознаменной и Чапаева за цирком на 1,2 га „Ъ“ рассказал гендиректор застройщика «Инстеп» Евгений Орюпин. Многосекционный дом переменной высотности от 13 до 19 этажей планируется сдать в четвертом квартале 2025 года. «Дом состоит из четырех разноэтажных секций, но визуально создается впечатление, что это восемь сблокированных домов и у каждого дома разное количество этажей»,— отметил Евгений Орюпин.

Строительство господин Орюпин оценил примерно в 2 млрд руб. По данным проектной декларации, предварительная стоимость возведения дома составляет 1,95 млрд. Еще в 50 млн оценивается строительство нежилого объекта, судя по документам — парковки на 114 машино-мест.

Общая площадь жилья составляет 22,5 тыс. кв. м. В доме запланировано 435 квартир площадью от 26,68 до 95,58 кв. м. В основном представлены одно- и двухкомнатные помещения. На первом этаже также запланирована коммерческая недвижимость общей площадью 1,7 тыс. кв. Отдельные помещения занимают от 23,2 до 637,96 кв. м.

На территории запланировано 230 машино-мест. Часть из них расположится в двухэтажном надземном паркинге во дворе, часть — на придомовой территории в свободном доступе. По словам Евгения Орюпина, в доме будет «один из самых высоких» в центре города показателей соотношения количества квартир и парковок. Социальную инфраструктуру «Инстеп» строить не будет: «На соседнем участке располагается школа, через дорогу детсад, еще несколько школ и садиков в зоне пешеходной доступности».

Господин Орюпин также анонсировал новые для Воронежа планировки. Предполагаются так называемые мастер-спальни с доступом в приватный санузел из родительской спальни, а также квартиры с постирочными — обособленными помещениями для размещения стиральных и сушильных машин.

Реализацией проекта занимается ООО специализированный застройщик «Инстеп. Краснознаменная». Генподрядчик — подконтрольное главе ГК «Инстеп» Анатолию Шмыгалеву АО «Машопторг».

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Инстеп. Краснознаменная» зарегистрировано в Воронеже в феврале 2023 года для деятельности заказчика-застройщика и генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Евгений Орюпин. Компания полностью принадлежит ООО СЗ «Инстеп». Им владеют Евгений Орюпин (12,209%), топ-менеджер «Инстепа» Денис Захаров (2,847%), Анатолий Шмыгалев (0,1%) и АО «Аренда и недвижимость» (84,817%), в свою очередь подконтрольное АО «Машопторг».

Всего у ГК сейчас 12 строящихся домов, следует из Единой информационной системы жилищного строительства. Пять «Инстеп» возводит в Курске, два в Липецке. В Воронеже строятся три дома, еще два — в пригородном райцентре Новая Усмань.

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 ноября, «Инстеп» за счет работы в трех регионах является вторым в Черноземье по объему текущего строительства с 225,9 тыс. кв. м. Наибольший объем у ГК в Курске — 112,9 тыс., компания занимает по этому показателю первое место в регионе. В Воронеже строится 57,7 тыс. (восьмая строчка), в Липецке — 55,3 тыс. (третья строчка). Введено в эксплуатацию 31,2 тыс. в Курске (первое место в регионе) и 10,7 тыс. в Воронеже (девятое место). В Липецке завершенных строек пока не отмечается.

Новый дом «Инстепа» расположен рядом с жилкомплексом «Высота», который с 2015 года строит финансовая компания «Аксиома» бывшего депутата Госдумы Сергея Журавлева. Здесь запроектированы шесть 25-этажных зданий с более 1,4 тыс. квартир и детсад на 80 мест.

Руководитель направления новостроек в воронежском представительстве агентства «Этажи» Александр Лыков назвал локацию привлекательной: «Фактически это центр города, в округе есть еще несколько новых строительных проектов, и все они будут пользоваться спросом из-за месторасположения». По словам эксперта, с новыми планировками «Инстеп» оказался в тренде строительного рынка. «Для Воронежа мастер-спальни и квартиры с постирочными — редкость, но в городах-миллионниках такие форматы уже давно используются и неизменно востребованы»,— пояснил он.

В условиях повышения ставок для покупателей также привлекательны субсидии «Инстепа» на ипотеку, добавил господин Лыков.

Александр Прытков