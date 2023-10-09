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«Выбор» растет на хлебе

Стоимость ЖК в центре Воронежа на месте хлебозавода превышает 2 млрд рублей

Строительная компания «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня приступила к возведению жилого комплекса в центре Воронежа на месте хлебозавода №1. Работы оцениваются в 2,25 млрд руб. Согласно проектной декларации, дом переменной этажности высотой до 19 этажей рассчитан на 309 квартир. ЖК будет построен по одной из концепций, подготовленных в рамках архитектурного конкурса, который предусматривал высотность до девяти этажей. Риелторы считают, что спрос на это жилье обеспечен.

ГК «Выбор» приступила к застройке площадки воронежского хлебозавода

ГК «Выбор» приступила к застройке площадки воронежского хлебозавода

Фото: СК «Выбор»

ГК «Выбор» приступила к застройке площадки воронежского хлебозавода

Фото: СК «Выбор»

Один из крупнейших застройщиков Воронежа «Выбор» опубликовал параметры жилья на месте хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса, 88, в центре города, выяснил «Ъ-Черноземье» из проектной декларации. Разрешение на строительство компания «Выбор-север» получила в августе, оно действительно два года. Стоимость работ оценивается в 2,25 млрд руб. На проект банк «Дом.РФ» предоставил 2,05 млрд кредита.

Как «Выбор» получил площадку хлебозавода под застройку

Дом переменной этажности от восьми до 19 этажей планируется сдать в конце 2027 года. Он будет возведен на участке площадью 0,97 га. Общая площадь объекта составит 43,6 тыс. кв. м, включая 18,7 тыс. кв. м жилья и 7,5 тыс. кв. м нежилых помещений. В нем запланированы 309 квартир на одну, две или три комнаты площадью от 29,89 до 127,29 кв. м. В проектной декларации указана подземная парковка, но количество мест не опубликовано. На придомовой территории планируется 24 гостевых места. Также в составе ЖК запроектированы детская и спортивная площадка, площадка для сбора мусора.

В «Выборе» не стали рассказывать «Ъ-Черноземье» об особенностях проекта.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Выбор-север» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2019 года для строительства зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году при нулевой выручке чистая прибыль составила 1 тыс. руб. Годом ранее при той же выручке прибыль равнялась 26,7 млн. Управляющим является индивидуальный предприниматель Александр Колабаев, который также возглавляет еще 13 компаний «Выбора». Единственный владелец — Александр Цыбань.

У компании в активе — строящийся ЖК на месте хлебозавода и сданный в 2020 году 19-этажный дом на севере Воронежа, следует из Единой информационной системы жилищного строительства. По ее данным, всего у «Выбора» сейчас в разной стадии работы 11 домов, в том числе в пригородах.

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 октября, «Выбор» занимает второе место в регионе по объемам ввода жилья с показателем 51,2 тыс. кв. м, более чем в два раза отставая от Домостроительного комбината (ДСК). Объем текущего строительства компании на ту же дату составляет 190,6 тыс. кв. м — это третья строчка после ДСК и «Развития». В прошлом году «Выбор» ввел 177,7 тыс. кв. м и пропустил вперед только ДСК (221,3 тыс.).

Компания выкупила хлебозавод в 2020 году примерно за 200 млн руб. Осенью «Выбор» приступил к сносу зданий, что вызвало критику со стороны общественности. В частности, ее возмутило разрушение крупорушки 1873 года постройки. Губернатор Александр Гусев грозил чиновникам увольнением за бездействие.

Региональное управление по охране объектов культурного наследия взяло под госохрану уже разрушенный хлебозавод. Полиция возбудила уголовное дело по факту сноса объектов, а Следственный комитет — о халатности чиновников. Об окончании этих расследований в ведомствах публично не сообщали. Кроме того, управление ОКН оштрафовало прежнего собственника площадки АО «Хлебозавод №1» на 750 тыс. руб. за снос зданий.

Кто планирует строить деловой центр рядом с бывшим хлебозаводом

В 2021–2022 годах «Выбор» провел архитектурный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции реновации хлебозавода. Его условия были достаточно жесткие: в частности, высотность жилья ограничивалась пятью-девятью этажами. На него заявились 43 участника из разных городов. Победителем конкурса стал местный архитектор Артур Арутюнян из мастерской «2 портала». Его проект предполагал строительство 28,6 тыс. кв. м, включая 21,6 тыс. кв. м жилья и 2,9 тыс. кв. м коммерческих помещений, а также 259 машино-мест (49 — на подземной парковке).

Однако по условиям конкурса «Выбору» необязательно было использовать проект победителя. Компания взяла за основу концепцию другого участника «в стиле промышленной архитектуры». Курирующий строительную отрасль зампред облправительства Константин Кузнецов на подведении итогов конкурса подчеркивал, что будущий проект должен основываться на концепции одного из победителей: «Иной вариант невозможен не по законам, а по человеческим принципам.

Не зря застройщик обратился к профессиональному сообществу: если вы готовы получить авторскую архитектуру, будьте добры соблюдать правила и работать до конца с архитектором». Он также утверждал, что будет авторский надзор за реализацией проекта.

Директор местного агентства недвижимости «Цитадель» Алексей Гладков считает, что история со сносом хлебозавода не повлияет на спрос: «Место в центре Воронежа крайне удачное со всех точек зрения, таких площадок в городе почти нет. Об истории с хлебозаводом мало кто помнит, а у нас уже спрашивают, когда здесь будут открыты продажи».

Александр Прытков

Фотогалерея

Как «Выбор» сносил здания хлебозавода

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В конце ноября 2020 года начался снос обладающего признаками объекта культурного наследия хлебозавода в центральной части Воронежа.

В конце ноября 2020 года начался снос обладающего признаками объекта культурного наследия хлебозавода в центральной части Воронежа.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сейчас историческая площадка контролируется строительной компанией «Выбор» депутата областной думы Александра Цыбаня.

Сейчас историческая площадка контролируется строительной компанией «Выбор» депутата областной думы Александра Цыбаня.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Позиция «формального участника» во время сноса хлебозавода регионального управления по охране ОКН может стать «последней гирькой в кадровом решении», заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Позиция «формального участника» во время сноса хлебозавода регионального управления по охране ОКН может стать «последней гирькой в кадровом решении», заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Управление, призванное следить за сохранностью ОКН, по словам господина Гусева, «почему-то заняло позицию формального участника: запустило длительную процедуру по рассмотрению вопроса о включении объекта в реестр и на этом успокоилось».

Управление, призванное следить за сохранностью ОКН, по словам господина Гусева, «почему-то заняло позицию формального участника: запустило длительную процедуру по рассмотрению вопроса о включении объекта в реестр и на этом успокоилось».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

При этом губернатор признал, что «правовых оснований прекратить снос» чиновники не имели.

При этом губернатор признал, что «правовых оснований прекратить снос» чиновники не имели.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Возможные нарушения во время сноса чиновники теперь ищут вместе с прокуратурой.

Возможные нарушения во время сноса чиновники теперь ищут вместе с прокуратурой.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Может быть, застройщик ничего не нарушает, но с точки зрения этики это не красиво... Если они такое решение приняли, они понимают последствия»,— предупредил девелопера губернатор.

«Может быть, застройщик ничего не нарушает, но с точки зрения этики это не красиво... Если они такое решение приняли, они понимают последствия»,— предупредил девелопера губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Учитывая значительную долю уже демонтированных зданий, господин Гусев упомянул, что «не этично было бы сохранить фундамент» (включив его в реестр ОКН). «Не могу взять на себя роль человека, который выскажет окончательное решение»,— сказал Александр Гусев.

Учитывая значительную долю уже демонтированных зданий, господин Гусев упомянул, что «не этично было бы сохранить фундамент» (включив его в реестр ОКН). «Не могу взять на себя роль человека, который выскажет окончательное решение»,— сказал Александр Гусев.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации, господин Гусев предложил сделать «углубленный проект планировки территории центральной части города».

Чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации, господин Гусев предложил сделать «углубленный проект планировки территории центральной части города».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области 25 ноября сообщило о возбуждении административного дела по факту нарушения требований законодательства об охране ОКН в отношении собственника территории бывшего хлебозавода №1.

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области 25 ноября сообщило о возбуждении административного дела по факту нарушения требований законодательства об охране ОКН в отношении собственника территории бывшего хлебозавода №1.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Выкупившее участок на улице Фридриха Энгельса, 88 ООО «Выбор», по мнению чиновников, должно было согласовать свои действия с управлением.

Выкупившее участок на улице Фридриха Энгельса, 88 ООО «Выбор», по мнению чиновников, должно было согласовать свои действия с управлением.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Для юридических лиц правонарушение, аналогичное тому, которое допустил застройщик, предусматривает штраф от 200 тыс. до 5 млн руб.

Для юридических лиц правонарушение, аналогичное тому, которое допустил застройщик, предусматривает штраф от 200 тыс. до 5 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Площадку хлебзавода «Выбор» готовит к комплексной застройке.

Площадку хлебзавода «Выбор» готовит к комплексной застройке.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Строители разрушили «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» XIX века, который был включен в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия, в конце октября.

Строители разрушили «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» XIX века, который был включен в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия, в конце октября.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Историческую ценность, по мнению общественников, имели главный корпусе завода, два служебных корпуса и дымовая труба.

Историческую ценность, по мнению общественников, имели главный корпусе завода, два служебных корпуса и дымовая труба.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Работы по демонтажу построек начались 20 ноября. Одной из первых была разрушена старинная дымовая труба, что вызвало резкую критику общественности в соцсетях.

Работы по демонтажу построек начались 20 ноября. Одной из первых была разрушена старинная дымовая труба, что вызвало резкую критику общественности в соцсетях.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

25 ноября местный художник Ян Посадский организовал уличный видео-арт проект — проекция фразы «Выбора нет» появилась на кирпичной стене хлебозавода, а затем рассыпалась под звуки обрушающихся стен. Акция собрала около ста зрителей.

25 ноября местный художник Ян Посадский организовал уличный видео-арт проект — проекция фразы «Выбора нет» появилась на кирпичной стене хлебозавода, а затем рассыпалась под звуки обрушающихся стен. Акция собрала около ста зрителей.

Фото: Ирина Лобанова

О возможной застройке площадки хлебозавода было известно давно. Прежний владелец предприятия Валерий Чешинский несколько лет назад заказывал проекты застройки своих промплощадок в Воронеже.

О возможной застройке площадки хлебозавода было известно давно. Прежний владелец предприятия Валерий Чешинский несколько лет назад заказывал проекты застройки своих промплощадок в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В нынешнем году господин Чешинский продал свой хлебный бизнес в Воронежской области московской группе «Стойленская нива», которая в свою очередь, продала актив на улице Фридриха Энгельса на участке около 1 га «Выбору» примерно за 200 млн руб.

В нынешнем году господин Чешинский продал свой хлебный бизнес в Воронежской области московской группе «Стойленская нива», которая в свою очередь, продала актив на улице Фридриха Энгельса на участке около 1 га «Выбору» примерно за 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В региональном управлении по охране объектов культурного наследия ранее поясняли, что согласно закону, «заказчик работ обязан приостановить хозяйственную деятельность при обнаружении объекта, обладающего признаками культурного наследия».

В региональном управлении по охране объектов культурного наследия ранее поясняли, что согласно закону, «заказчик работ обязан приостановить хозяйственную деятельность при обнаружении объекта, обладающего признаками культурного наследия».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Запрет на снос распространяется только на те исторические объекты, которые уже включены в единый государственный реестр ОКН, а также выявлены официально.

Запрет на снос распространяется только на те исторические объекты, которые уже включены в единый государственный реестр ОКН, а также выявлены официально.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным нового проекта правил землепользования и застройки Воронежа (документ сейчас согласовывается городскими властями), участок первого хлебозавода находится в зоне общественно-деловой и социально-бытовой застройки.

По данным нового проекта правил землепользования и застройки Воронежа (документ сейчас согласовывается городскими властями), участок первого хлебозавода находится в зоне общественно-деловой и социально-бытовой застройки.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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В конце ноября 2020 года начался снос обладающего признаками объекта культурного наследия хлебозавода в центральной части Воронежа.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сейчас историческая площадка контролируется строительной компанией «Выбор» депутата областной думы Александра Цыбаня.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Позиция «формального участника» во время сноса хлебозавода регионального управления по охране ОКН может стать «последней гирькой в кадровом решении», заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Управление, призванное следить за сохранностью ОКН, по словам господина Гусева, «почему-то заняло позицию формального участника: запустило длительную процедуру по рассмотрению вопроса о включении объекта в реестр и на этом успокоилось».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

При этом губернатор признал, что «правовых оснований прекратить снос» чиновники не имели.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Возможные нарушения во время сноса чиновники теперь ищут вместе с прокуратурой.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Может быть, застройщик ничего не нарушает, но с точки зрения этики это не красиво... Если они такое решение приняли, они понимают последствия»,— предупредил девелопера губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Учитывая значительную долю уже демонтированных зданий, господин Гусев упомянул, что «не этично было бы сохранить фундамент» (включив его в реестр ОКН). «Не могу взять на себя роль человека, который выскажет окончательное решение»,— сказал Александр Гусев.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации, господин Гусев предложил сделать «углубленный проект планировки территории центральной части города».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области 25 ноября сообщило о возбуждении административного дела по факту нарушения требований законодательства об охране ОКН в отношении собственника территории бывшего хлебозавода №1.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Выкупившее участок на улице Фридриха Энгельса, 88 ООО «Выбор», по мнению чиновников, должно было согласовать свои действия с управлением.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Для юридических лиц правонарушение, аналогичное тому, которое допустил застройщик, предусматривает штраф от 200 тыс. до 5 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Площадку хлебзавода «Выбор» готовит к комплексной застройке.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Строители разрушили «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» XIX века, который был включен в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия, в конце октября.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Историческую ценность, по мнению общественников, имели главный корпусе завода, два служебных корпуса и дымовая труба.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Работы по демонтажу построек начались 20 ноября. Одной из первых была разрушена старинная дымовая труба, что вызвало резкую критику общественности в соцсетях.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

25 ноября местный художник Ян Посадский организовал уличный видео-арт проект — проекция фразы «Выбора нет» появилась на кирпичной стене хлебозавода, а затем рассыпалась под звуки обрушающихся стен. Акция собрала около ста зрителей.

Фото: Ирина Лобанова

О возможной застройке площадки хлебозавода было известно давно. Прежний владелец предприятия Валерий Чешинский несколько лет назад заказывал проекты застройки своих промплощадок в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В нынешнем году господин Чешинский продал свой хлебный бизнес в Воронежской области московской группе «Стойленская нива», которая в свою очередь, продала актив на улице Фридриха Энгельса на участке около 1 га «Выбору» примерно за 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В региональном управлении по охране объектов культурного наследия ранее поясняли, что согласно закону, «заказчик работ обязан приостановить хозяйственную деятельность при обнаружении объекта, обладающего признаками культурного наследия».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Запрет на снос распространяется только на те исторические объекты, которые уже включены в единый государственный реестр ОКН, а также выявлены официально.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным нового проекта правил землепользования и застройки Воронежа (документ сейчас согласовывается городскими властями), участок первого хлебозавода находится в зоне общественно-деловой и социально-бытовой застройки.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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