«Выбор» растет на хлебе

Строительная компания «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня приступила к возведению жилого комплекса в центре Воронежа на месте хлебозавода №1. Работы оцениваются в 2,25 млрд руб. Согласно проектной декларации, дом переменной этажности высотой до 19 этажей рассчитан на 309 квартир. ЖК будет построен по одной из концепций, подготовленных в рамках архитектурного конкурса, который предусматривал высотность до девяти этажей. Риелторы считают, что спрос на это жилье обеспечен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГК «Выбор» приступила к застройке площадки воронежского хлебозавода

Фото: СК «Выбор» ГК «Выбор» приступила к застройке площадки воронежского хлебозавода

Фото: СК «Выбор»

Один из крупнейших застройщиков Воронежа «Выбор» опубликовал параметры жилья на месте хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса, 88, в центре города, выяснил «Ъ-Черноземье» из проектной декларации. Разрешение на строительство компания «Выбор-север» получила в августе, оно действительно два года. Стоимость работ оценивается в 2,25 млрд руб. На проект банк «Дом.РФ» предоставил 2,05 млрд кредита.

Дом переменной этажности от восьми до 19 этажей планируется сдать в конце 2027 года. Он будет возведен на участке площадью 0,97 га. Общая площадь объекта составит 43,6 тыс. кв. м, включая 18,7 тыс. кв. м жилья и 7,5 тыс. кв. м нежилых помещений. В нем запланированы 309 квартир на одну, две или три комнаты площадью от 29,89 до 127,29 кв. м. В проектной декларации указана подземная парковка, но количество мест не опубликовано. На придомовой территории планируется 24 гостевых места. Также в составе ЖК запроектированы детская и спортивная площадка, площадка для сбора мусора.

В «Выборе» не стали рассказывать «Ъ-Черноземье» об особенностях проекта.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Выбор-север» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2019 года для строительства зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году при нулевой выручке чистая прибыль составила 1 тыс. руб. Годом ранее при той же выручке прибыль равнялась 26,7 млн. Управляющим является индивидуальный предприниматель Александр Колабаев, который также возглавляет еще 13 компаний «Выбора». Единственный владелец — Александр Цыбань.

У компании в активе — строящийся ЖК на месте хлебозавода и сданный в 2020 году 19-этажный дом на севере Воронежа, следует из Единой информационной системы жилищного строительства. По ее данным, всего у «Выбора» сейчас в разной стадии работы 11 домов, в том числе в пригородах.

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 октября, «Выбор» занимает второе место в регионе по объемам ввода жилья с показателем 51,2 тыс. кв. м, более чем в два раза отставая от Домостроительного комбината (ДСК). Объем текущего строительства компании на ту же дату составляет 190,6 тыс. кв. м — это третья строчка после ДСК и «Развития». В прошлом году «Выбор» ввел 177,7 тыс. кв. м и пропустил вперед только ДСК (221,3 тыс.).

Компания выкупила хлебозавод в 2020 году примерно за 200 млн руб. Осенью «Выбор» приступил к сносу зданий, что вызвало критику со стороны общественности. В частности, ее возмутило разрушение крупорушки 1873 года постройки. Губернатор Александр Гусев грозил чиновникам увольнением за бездействие.

Региональное управление по охране объектов культурного наследия взяло под госохрану уже разрушенный хлебозавод. Полиция возбудила уголовное дело по факту сноса объектов, а Следственный комитет — о халатности чиновников. Об окончании этих расследований в ведомствах публично не сообщали. Кроме того, управление ОКН оштрафовало прежнего собственника площадки АО «Хлебозавод №1» на 750 тыс. руб. за снос зданий.

В 2021–2022 годах «Выбор» провел архитектурный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции реновации хлебозавода. Его условия были достаточно жесткие: в частности, высотность жилья ограничивалась пятью-девятью этажами. На него заявились 43 участника из разных городов. Победителем конкурса стал местный архитектор Артур Арутюнян из мастерской «2 портала». Его проект предполагал строительство 28,6 тыс. кв. м, включая 21,6 тыс. кв. м жилья и 2,9 тыс. кв. м коммерческих помещений, а также 259 машино-мест (49 — на подземной парковке).

Однако по условиям конкурса «Выбору» необязательно было использовать проект победителя. Компания взяла за основу концепцию другого участника «в стиле промышленной архитектуры». Курирующий строительную отрасль зампред облправительства Константин Кузнецов на подведении итогов конкурса подчеркивал, что будущий проект должен основываться на концепции одного из победителей: «Иной вариант невозможен не по законам, а по человеческим принципам.

Не зря застройщик обратился к профессиональному сообществу: если вы готовы получить авторскую архитектуру, будьте добры соблюдать правила и работать до конца с архитектором». Он также утверждал, что будет авторский надзор за реализацией проекта.

Директор местного агентства недвижимости «Цитадель» Алексей Гладков считает, что история со сносом хлебозавода не повлияет на спрос: «Место в центре Воронежа крайне удачное со всех точек зрения, таких площадок в городе почти нет. Об истории с хлебозаводом мало кто помнит, а у нас уже спрашивают, когда здесь будут открыты продажи».

Александр Прытков