ГУП «ТЭК СПб» модернизировало газовые котельные в шести районах Петербурга

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили модернизацию 11 газовых котлоагрегатов на 10 котельных предприятиях. Они обеспечивают теплоснабжение более 3200 зданий — это порядка 1,1 млн потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили 14 ноября в пресс-службе Смольного, большая часть обновленного оборудования — это паровые котлы для таких крупных источников, как Приморская, 2-я Пушкинская и 2-я Колпинская котельные. Водогрейные котлы также обновлены на 4-й Красносельской котельной, 1-й Правобережной и Политехнической котельных. Еще 8 котлов находятся в высокой степени готовности, на трех идут подготовительные работы.

В общей сложности до конца года ГУП «ТЭК СПб» намерено модернизировать 22 котлоагрегата на котельных в Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском, Приморском и Выборгском районах Петербурга, а также в Тосненском районе Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГУП «ТЭК СПб» перевыполнило план по реконструкции теплосетей в Пушкинском и Колпинском районах города.

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