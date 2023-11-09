ГУП «ТЭК СПб» перевыполнило план по реконструкции теплосетей в Пушкине и Колпино

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Специалисты ГУП «ТЭК СПб» обновили 44,7 км теплосетей в Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга. При этом по заранее утвержденному плану предполагалось переложить только 39,6 км, сообщили на предприятии.

До конца этого в Пушкине и Колпино планируется реконструировать еще 2,3 км сетей. Благодаря реконструкции количество дефектов стало меньше на 35%, уточнили на предприятии.

В кварталах 1 и 1А в Колпино реконструируют 15,2 км теплосетей. Пока там работы полностью не закончены, но их выполнят до конца года. В Пушкинском районе заменили 21 км сетей — на 1,1 км больше от запланированного. Самая масштабная реконструкция в этом районе состоялась в Павловске — от котельной на Садовой обновили более 4 тысяч метров труб диаметром 50-250 мм.

Работы продолжаются в некоторых кварталах Колпино и на Фанерной улице в поселке Понтонном. Там ремонт продлится до осени 2024 года. Всего здесь заменят более 25 км сетей, уже обновлено 23,7 км вместо запланированных 19,7 км.

В Военном квартале до июня 2024 года заменят 16,5 км сетей. В этом году там отремонтировали 80% от запланированного объема.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Пушкинский ТЭК признали банкротом https://www.kommersant.ru/doc/4365654. Сети, котельные и другое оборудование передали в ТЭК Санкт-Петербурга. В 2021 году на реконструкцию сетей обанкротившейся компании собирались направить 1,6 млрд рублей.

Анастасия Захарова

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