Google отдает Apple 36% выручки от рекламы в Safari

Google вот уже более 20 лет отдает Apple значительную часть выручки от рекламы, просмотренной пользователями через интернет-браузер Safari. В обмен на это Apple гарантировал Google, что его поисковый сервис всегда будет поисковиком по умолчанию в Safari. Все эти годы точные суммы и размер комиссии, взимаемой Apple, оставались коммерческой тайной. Однако в ходе рассмотрения антимонопольного иска Минюста США к Google последний из выступавших свидетелей со стороны компании нечаянно раскрыл эту информацию, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Regis Duvignau / Reuters Фото: Regis Duvignau / Reuters

В Вашингтоне проходит рассмотрение антимонопольного иска, поданного Министерством юстиции США к Google в октябре 2020 года. К иску, поданному в суд округа Колумбия, присоединились прокуроры еще 11 штатов США. В нем содержится требование «воспрепятствовать Google в незаконном удержании монополии на рынках интернет-поиска, поисковой рекламы и общего текстового поиска в США при помощи антиконкурентной и ограничительной политики». Власти уверены, что Google добилась своего доминирующего положения на рынке интернет-поисковиков как раз через такие сделки, как с Apple, платя им за то, чтобы Google оставался поисковиком по умолчанию. Некоторые из этих соглашений рекомендуют дистрибуторам предлагать и другие продукты Google.

Профессор Университета Чикаго Кен Мерфи заявил в ходе рассмотрения дела, что Google с 2002 года отдает Apple 36% своей рекламной выручки в Safari. На этих словах главный адвокат Google Джон Шмидтлейн «заметно съежился», отмечает издание, так как цифра должна была остаться конфиденциальной.

Google и Apple ранее пытались убедить суд в том, что финансовые детали партнерства — коммерческая тайна, раскрытие которой «необоснованно подорвет конкурентные позиции Google как по отношению к прямым конкурентам, так и к другим контрагентам». Обе компании отказались комментировать слова господина Мерфи.

Кирилл Сарханянц