МЭА сообщило о росте мировой добычи нефти в октябре до рекордных значений

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о росте мировой добычи нефти до 102 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА связало рост показателя с тем, что США и Бразилия превысили прогнозы агентства.

«Рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что способствовало увеличению мировых поставок нефти в 2023 году на 1,7 млн б/с, до рекордных 101,8 млн б/с, что на 140 тыс. б/с выше, чем годом ранее»,— говорится в ноябрьском отчете МЭА о рынке нефти.

В агентстве прогнозируют, что производители, которые не входят в ОПЕК, в 2024 году обеспечат прирост добычи нефти на 1,6 млн б/с. Объем мировых поставок в таком случае увеличится до 103,4 млн б/с.

Глобальные наблюдаемые запасы в сентябре, как сказано в отчете, выросли на 9,9 млн баррелей, но остаются близкими к историческим минимумам. Конфликт между Израилем и «Хамасом» существенного влияния на потоки поставок нефти не оказал, добавили в МЭА.

Агентство отметило сокращение экспорта российской нефти в октябре на 70 тыс. б/с, до 7,5 млн б/с. Предполагаемая выручка из-за этого упала на $25 млн, до $18,34 млрд.

В прогнозе МЭА до 2030 года, который оно опубликовало 24 октября, говорится о прогнозах снижения спроса на все виды топлива до конца десятилетия. Предположение объяснили более низкими темпами роста и энергокризиса 2022 года.

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Петр Бузлаев