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Зеленый свет в конце трубы

В МЭА прогнозируют снижение спроса на все виды топлива до 2030 года

Снижение темпов роста китайской экономики будет определять динамику энергетических рынков в ближайшие годы, следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) до 2030 года. Индустриализация страны и активное строительство инфраструктуры поддерживали спрос в энергоинтенсивных секторах, но возможности для продолжения активной стройки ограниченны, влияние на потребление топлива окажет увеличение доли электромобилей и резкий рост мощностей по сжижению газа в 2025–2027 годах — последнее может стать ограничением для переориентации поставок РФ газа в Азию.

Фото: Aly Song / Reuters

Фото: Aly Song / Reuters

Замедление китайской экономики окажет существенное влияние на состояние энергетических рынков, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства до 2030 года. К этому моменту в базовом сценарии организации спрос на все виды ископаемого топлива пройдет пик и начнет снижаться — такой прогноз МЭА делает впервые. Снижение спроса станет следствием более низких темпов роста и энергокризиса 2022 года.

В последние десять лет Китай обеспечивал более трети роста глобальной экономики, а также две трети роста потребления нефти в мире и треть роста потребления газа. Но теперь экономика замедляется: к 2030 году темпы роста не будут превышать 4% в год (в прошлогоднем прогнозе эта оценка была выше — 4,5%), поэтому общий спрос на энергию в стране пройдет пик в районе 2025 года — вслед за расширением использования «чистой» энергии, ждут в МЭА. Снижение же среднесрочных темпов роста еще на процентный пункт приведет к снижению импорта нефти на 5%, СПГ — на 20%.

Снижение спроса на топливо станет следствием приближения китайской экономики к «точке перегиба» — возможности дальнейшего инфраструктурного строительства ограниченны, а жилья в Китае в пересчете на квадратные метры на человека уже построено столько же, как, например, в Японии.

«Насыщение» инфраструктурой означает снижение будущего спроса во многих энергоинтенсивных секторах, таких как производство цемента и стали. Но пока кризис на рынке недвижимости Китая распространяется только на новые проекты. Индустриализация Китая поддерживала спрос на уголь для производства стали, теперь же доля выплавки за счет угля сокращается в том числе за счет замещения другими технологиями. В развитых странах спрос на уголь прошел пик в 2007 году, в Китае он может быть достигнут к середине десятилетия. В других развивающихся странах продолжится рост потребления, но он не сможет изменить общий тренд.

Спрос на нефть в последние десятилетия рос в первую очередь за счет транспорта (за 20 лет он увеличился на 18 млн б/с и сейчас составляет около 100 млн б/с, транспортный сектор обеспечивает 45% потребления нефти). Но в этом году доля продаж электромобилей, как ожидается, достигнет 18% — в основном за счет Китая (на него приходится половина продаж) и развитых стран. К концу десятилетия транспорт перестанет быть источником роста потребления нефти, ожидают в МЭА. В нефтехимии, авиаперевозках и морском фрахте спрос продолжит расти, как и в прочих развивающихся странах.

Удар же по рынку трубопроводных поставок газа могут нанести новые проекты по производству сжиженного газа — пик их ввода придется на 2025–2027 годы.

Базовый сценарий МЭА предусматривает, что к 2030 году это позволит нарастить поставки СПГ на 250 млрд кубометров в год (это почти половина от текущего объема предложения), 60% новых мощностей появятся в США и Катаре. При этом снижение потребления в Европе и не поспевающее за ростом предложения строительство необходимой инфраструктуры в развивающихся странах может привести к избытку СПГ на рынке и дополнительному давлению на цены. Этот же фактор может стать главным препятствием для переориентации российских поставок газа в Азию — в базовом сценарии МЭА доля российских поставок в мировом предложении снижается с 30% в 2021 году до 15%.

Как МЭА зафиксировало локальный максимум доходов РФ от экспорта нефти

Пока российские поставки энергоресурсов в Китай растут. В частности, поставки нефти в сентябре, по данным МЭА, увеличились на 270 тыс. б/с, суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов составил 2,4 млн б/с, это почти треть экспорта РФ.

Татьяна Едовина

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