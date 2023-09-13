Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посоветовал спортсменам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в иностранные клубы. Об этом он сказал во время общения с журналистами после товарищеского матча с командой Катара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Карпин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Карпин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я его (совет уезжать из Российской премьер-лиги.— ''Ъ'') уже давал 586 тысяч раз, кто может, уезжайте. Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными»,— сказал господин Карпин (цитата по ТАСС).

Валерий Карпин добавил, что между футболистами сборной, которые сейчас играют за европейские клубы, и теми, кто остался в России, есть колоссальная разница. В первую очередь она касается уровня физической подготовки спортсменов.

Господин Карпин также отметил падение уровня чемпионата России по футболу. Со спортсменами, как сказал тренер сборной, нужно продолжать работать и мотивировать их.

Депутат Госдумы Роман Терюшков посчитал, что, советуя спортсменам уезжать из страны, Валерий Карпин занимается «пропагандой предательства страны и измены Родине». Александр Самедов, который играл за сборную России на международных и европейских чемпионатах, позицию Карпина разделил. «Если играешь в наиболее сильной лиге — это повышает уровень мастерства»,— сказал господин Самедов.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций в феврале 2022 года временно отстранили российские клубы и сборные от участия в интернациональных чемпионатах из-за украинского конфликта.

Петр Бузлаев