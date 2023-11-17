Резонансная утка в прессе

«Вино и другие лекарства»

Лекарственный луковый суп

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Фото: Вино и другие лекарства «Вино и другие лекарства»

Фото: Вино и другие лекарства

Новый бар «Вино и другие лекарства» от создателей ресторанов Pharmacie, Kano, The Jib Door и «Коллектив Наркомфин» воссоздает обстановку европейской аптеки XIX века. Обращение московских рестораторов к старинной аптечной тематике вполне объяснимо, особенно в нынешних условиях беспримерной турбулентности. Образ ресторана как места, дающего душевного исцеление, сейчас востребован как никогда. Кто-то делает ставку на эзотерические символы астрологии и шаманства («Айна», «Инта»), кто-то использует винтажные фармакологические атрибуты травников и лекарей-чернокнижников (Mandy’s Apothecary, «Тайная комната») — суть от этого не меняется. Людям хочется забыться, расслабиться, совершить escape хотя бы на пару часов, и чем более откровенно ресторан признает эту потребность своих гостей, тем больше у него шансов на успех. Примечательно, что во всех случаях рестораторы прибегают к историческому эскапизму, видимо, всеобщая тяга «назад в прошлое» сейчас настолько ощутима, что остается лишь выбрать подходящую эпоху для косплея. В «Вине и других лекарствах» аптечный прилавок, купленный на аукционе в Париже, антикварная посуда, множество милых атрибутов декора с блошиных рынков — от бутылей из-под пастиса до старых винных ящиков и чемоданов — мгновенно создают нужную атмосферу. Тут создатели концепта действуют наверняка и используют уже проверенные средства — аптечная тема, заданная ими же самими в первом проекте, находит свое логичное продолжение в «Других лекарствах», среди которых едва ли не главным или по меньшей мере равноценным с винной картой в 130 позиций становится французская еда в авторском исполнении шеф-повара Сергея Карпова (он же шеф Pharmacie). Центральное место в меню заняла утка Press Duck — это блюдо можно найти в самых консервативных парижских ресторанах, счет которых идет на единицы, о чем свидетельствует и тот примечательный факт, что серебряный пресс для утки владельцам нового ресторана достался с аукциона закрывшегося ресторана в Париже. И агрегатов таких в ходу не так уж много. Тем приятнее осознавать, что в московском ресторане «на районе», к коим причисляет себя «Вино и другие лекарства», готовится одно из старинных блюд французской кухни, которое и во Франции-то надо поискать, не говоря уже о России. Справедливости ради надо отметить, что на Комсомольском проспекте готовится упрощенный вариант canard a la presse. Для ее подачи гость приглашается к «аптечному прилавку» в баре, где заранее подготовленный утиный костный каркас уже отправлен в серебряный пресс (в то время как в классической подаче утка разделывается перед гостем). Выжатая из костей кровь добавляется в демигляс и фламбируется, а утиное филе отправляется в жаровню с подожженным сеном, на котором «отдыхает» под крышкой, пропитываясь дымом. Весь процесс занимает пять-шесть минут, и это, конечно же, экспресс-версия. Подается утка (3200 руб. на одного, 5900 руб. на двоих) в медной сковороде с большим количеством соуса и хрустящим мини-багетом с оливками. Собственно, именно этот драгоценный соус, в который надо макать хлеб, и составляет главную ценность canard a la presse и полностью объясняет необходимость самого пресса. Тем более что в меню есть еще одно замечательное блюдо из утки — ножка конфи (1090 руб.) в кофейно-апельсиновом соусе с розмарином в сопровождении запеченного яблока-ранетки с корицей и бадьяном. Также обязательно надо пробовать луковый суп (690 руб.), необычную насыщенность и шелковистость которому придает сливочный сыр, авторский беф-бургиньон с эдамаме и бланшированными аль денте цуккини, сельдереем, морковью и зеленым горошком (1100 руб.) и маленькое эталонное крем-брюле (490 руб.). Блюда с ярко выраженным авторским уклоном пока что не вызывают столь однозначной реакции, будь то гужеры с паштетом из осьминога (720 руб.), яйца «мимоза» (520 руб.) с соусом тонато или утиный рийет (450 руб.) на картофельном гратене, как и присутствие в меню пиццы и ризотто, но это, надо полагать, обратная сторона районной локации.

«Вино и другие лекарства» (3,5 / 5) Комсомольский проспект, 42, строение 1, +7 (926) 772-77-30

«Китайские новости»

Лучшее «жареное молоко»

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Фото: Китайские новости «Китайские новости»

Фото: Китайские новости

«Китайские новости» встречают восьмилетие с новым бренд-шефом Русланом Магомедшариповым, и это, пожалуй, главный подарок основателям проекта Станиславу Лисиченко и Андрею Позднякову, решившим к некруглой дате обновить проект, используя свежую кровь. Усилия не были напрасны, все, что Руслан Магомедшарипов, семь с половиной лет возглавлявший Zodiac на Смоленке, привнес в меню «Китайских новостей» за последние полгода, вызывает чувство глубокого удовлетворения. В настоящий момент подверглись корректировкам около трети блюд основного меню (а там больше 120 позиций) и действует отличное сезонное меню, часть которого перейдет a la carte, и это тот редкий случай, когда рекомендовать можно практически все. У нового шефа «Китайских новостей» точная, твердая рука и тонкое ощущение баланса, помноженные на многолетний опыт работы с китайскими поварами, все вместе дает настолько убедительный результат, что в «Китайские новости» следует прийти специально, чтобы попробовать огромную свиную рульку по-тайваньски (1390 руб.), томленную 18 часов в винном соусе хуншао с корицей и бадьяном, настолько мягкую, что разделывать ее можно двумя ложками, ароматную китайскую грибную похлебку (450 руб.) с шиитаке и муэр, острые помидоры черри в соусе кимчи (410 руб.) и хрустящие не битые огурцы по-тайваньски (410 руб.), пельмени сяолунбао (580 руб.) со свининой и соевым соусом с имбирем, разноцветные овощи с тофу «Восемь сокровищ» (610 руб.) и виртуозно исполненное «жареное молоко» (490 руб.) в легчайшей панировке, которое смело можно назвать лучшим в Москве из-за столь же необычного, сколь и ценного отсутствия горечи. На фоне всеобщего азиатского бума и небывалого количества новых заведений, сделавших ставку на пан-Азию, «Китайским новостям» будет не так-то просто привлечь внимание избалованной публики к своей гастрономической перезагрузке. Но тот, кто обратит внимание на их новое сезонное меню, точно будет вознагражден за интерес. Китайские рестораны, как ни странно, по-прежнему терра инкогнита в Москве. Хорошо, что хотя бы одно проверенное место с гарантированно вкусной едой на сегодня имеется.

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