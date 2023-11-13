В Курской области человек получил ранение из-за сброшенного с БПЛА снаряда

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ранении человека в результате очередной атаки со стороны Украины приграничной территории региона.

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села Попово-Лежачи, расположенного у границы. «К сожалению, один человек получил осколочные ранения. В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ»,— уточнил господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Курская область, как и другие приграничные регионы России, часто подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В пятницу, 10 ноября, под огонь попало село Козино Рыльского района, в результате чего были повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов и одного частного. Тогда же снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша. За день до этого беспилотник сбросил три снаряда на маслодельный комбинат в Судже. Из-за этого пострадали производственные бочки.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж