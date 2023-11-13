Мэров обучат в школе

«Школа мэров» начнет работу в декабре. Такая программа появится на базе Высшей школе госуправления РАНХиГС. О планах создать программу подготовки власти и сам вуз сообщали еще весной. Теперь же «Ведомостям» стало известно, чему будут учить будущих мэров в школе. Вся программа включает шесть модулей, каждый из них реализуют при поддержке профильного министерства или госкомпании, например, Минфина или «Росатома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подробнее — в справке “Ъ FM”:

Миссия «Школы мэров» сформулирована как подготовка специалистов высокой квалификации, которые будут способны повысить качество жизни населения. Всего запланировано четыре потока обучения в разных регионах. Таким образом, по данным газеты, через «школу» пройдут 320 человек. Современного мэра создатели программы описывают как «лидера, которому доверяют и за которым идут», он заряжен «на позитивные изменения», а также знает жителей и нужды. Программа каждого потока будет состоять из шести модулей. Первый называется «Современные тренды муниципального управления». Там среди прочего расскажут о создании личного бренда руководителя. Модуль также будет включать в себя «погружение в профессию», «утренние физические практики» и личностно-профессиональную диагностику. В других модулях обучающиеся будут изучать борьбу с коррупцией, нюансы хозяйственной деятельности, смогут поучаствовать в симуляторе по управлению городами, а также в различных интеллектуальных играх. К преподаванию на последнем модуле «Политика, выборы и позиционирование в СМИ» подключат администрацию президента. Затем пройдет «итоговая защита» учеников школы. В «Школе мэров» будет и отдельный «культурно-патриотический трек». Обучающимся также предстоит практическая работа на предприятиях, в колхозах и погружение в профессии, например, в сфере ЖКХ.

По сути, проект — калька со «Школы губернаторов», говорит политолог, исследователь Европейского совета по международным делам Михаил Комин:

«Чаще всего в России мэр — это человек, которого назначили путем голосования в местном совете. Отталкиваясь от этого, как раз понятно, зачем такая программа нужна: чтобы связка между регионами, губернаторами и мэрами крупных российских городов работала более полноценно.

Мэры и муниципальные власти должны функционировать в качестве единой одной силы, а не бросать им вызов, не саботировать какие-то решения, которые приняты на уровне региона. Предполагается, что в будущем эту программу масштабируют. Она выйдет из РАНХиГС, и ее будут курировать вице-губернаторы по внутренней политике.

Это калька со "Школы губернаторов". В ней участвовали как действующие губернаторы, так и те, которых затем управление внутренней политикой администрации президента назначило на губернаторские посты, и потом они избрались населением. Эта модель считается успешной».

Школа губернаторов существует с 2017 года. За это время почти 50 участников проекта смогли возглавить российские регионы, а пять стать федеральными министрами. Однако в случае с потенциальными мэрами образовательная программа не столь эффективна, предполагает политолог Екатерина Шульман, которую Минюст считает иностранным агентом:

«Губернаторы хотя бы формально проходят некую электоральную процедуру. Они — выборные лица. В этом смысле губернатору необходимо иметь народное доверие и публичный имидж. С мэрами не происходит ничего подобного. Поэтому в данном случае идея в том, что современный мэр — это лидер, которому доверяют и за которым идут. Однако не очень понятно, зачем, ведь это совершенно не повлияет на его карьерную траекторию.

Кроме того, у муниципалитетов, за редкими исключениями, нет каких-то самостоятельных бюджетов, которыми они могли бы распоряжаться. Поэтому тут тоже неясно, чему их такому особенному надо учить. Опять же не все, кто проходил через "Школу губернаторов", стали губернаторами. Это скорее попытка воспитать некую гомогенную элиту: люди обзаводятся знакомствами и приучаются вести себя определенным образом, то есть это форма социализации, противовес персонализации власти, элемент рациональной бюрократии в системе, которая строится больше на персоналиях, чем на правилах».

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Сабина Адлейба