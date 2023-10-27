«Новые люди» отозвали проект о возвращении прямых выборов мэров в Пермском крае

Лидер фракции «Новых людей» в Заксобрании Пермского края Денис Шитов отозвал свою подпись под законопроектом оппозиции, который возвращал возможность избирать главу муниципального образования на прямых выборах. В своем обращении, которое есть в распоряжении «Ъ», он заявил, что сделал это «накануне масштабной президентской кампании, когда партии должны работать на консолидацию российского общества». Впрочем, господин Шитов добавил, что планирует вернуться к этому вопросу позже.

В соответствии с региональным законом «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края», в случае отзыва подписи одного из соавторов законопроекта документ возвращается субъекту законодательной инициативы, сообщили «Ъ» в краевом заксобрании.

Напомним, инициатива, допускающая проведение прямых выборов глав муниципалитетов Прикамья (за исключением ЗАТО Звездный), была внесена на рассмотрение краевого парламента нынешней осенью руководителями оппозиционных фракций Анной Барановой (КПРФ), Олегом Постниковым (ЛДПР), Вероникой Куликовой («Справедливая Россия — За правду») и Денисом Шитовым («Новые люди»). Ее должны были рассмотреть на ноябрьском заседании заксобрания.

Лидер фракции ЛДПР Олег Постников подтвердил «Ъ», что теперь законопроект не будет рассматриваться региональным парламентом. По его словам, оппозиция пока не намерена вносить какие-то другие похожие инициативы.

Ранее руководители 25 муниципалитетов Пермского края подготовили отзывы на проект закона о возвращении прямых выборов глав городских и муниципальных округов. Ни один из глав проект не поддержал.

Дмитрий Астахов, Пермь