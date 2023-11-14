Область запрета

В Новосибирской области подготовлен проект закона об ограничении перечня мест для проведения митингов и демонстраций. Соответствующие изменения планируется внести в региональный закон об обеспечении условий проведения публичных мероприятий. Документ на рассмотрение заксобрания внес губернатор Андрей Травников. Ряд депутатов считает, что принятие поправок не приведет к ограничению прав организаторов и участников публичных мероприятий, другие говорят, что перечень мест, где теперь нельзя будет проводить митинги, избыточен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Законопроект об ограничении мест для проведения публичных мероприятий может быть рассмотрен депутатами законодательного собрания Новосибирской области до конца этого года. Он предусматривает запрет организации митингов в местах с историческими и культурными особенностями. В пояснительной записке к документу указывается, что такими местами являются площади городских и сельских поселений, где находятся основные транспортные развязки. Вблизи этих территорий размещены объекты социальной инфраструктуры (учреждения здравоохранения, учебные заведения, административные здания и т.д.), сосредоточены оживленные пешеходные зоны и остановки наземного общественного транспорта, в том числе входы и выходы станций метрополитена, сообщается в законопроекте.

Например, в список запрещенных площадок вошли такие территории, как площадь имени Гарина-Михайловского, площадь Калинина, площадь имени Карла Маркса, центральная площадь имени Ленина. Предполагается, что публичные мероприятия будут ограничены не только в Новосибирске, но и в ряде районных центров: Купине, Барабинске, Татарске и Кочковском сельсовете. «В связи с большим пассажиропотоком проведение митингов на площадях может повлечь нарушение общественного порядка и работы транспорта»,— сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Скверы и парки в то же время предназначены для проведения праздничных и культурных мероприятий, где отдыхают горожане, не планирующие «невольное участие в митингах», сообщается в пояснении к перечню парков и скверов города и области, перечисленных в законопроекте. Также указывается, что проведение митингов вблизи мемориальных комплексов и памятников «не соответствует сложившейся традиции их использования в качестве символов мужества и стойкости народа, защищавшего свою родину». В действующей редакции проведение митингов и акций было запрещено на объектах жизнеобеспечения и связи, социальной инфраструктуры, а также у зданий федеральных органов власти.

Проект закона на рассмотрение в региональное заксобрание внес губернатор Андрей Травников. Представителем главы региона на всех стадиях рассмотрения назначен министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов. Поправки вносятся в соответствии с федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, отмечают власти Новосибирской области.

В конце прошлого года Госдума внесла поправки в федеральный закон о митингах, расширив список мест, где нельзя проводить массовые мероприятия. В него, в частности, были включены вокзалы, аэропорты, пристани, образовательные и медицинские организации, здания органов соцзащиты, детские и спортивные площадки, территории органов публичной власти, культовые здания и сооружения. Регионам было предоставлено право «дополнительно определять места», где могут быть запрещены акции, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ», а также устанавливать время проведения акций.

Как отмечают политологи, нередко муниципальные чиновники за счет непрозрачности процедуры согласования и отсутствия общественного контроля препятствуют проведению публичных акций, нарушая закон. Подготовленный законопроект будет являться основанием для принятия соответствующих решений.

Принятие поправок не приведет к ограничению прав организаторов и участников публичных мероприятий, говорит заместитель председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, депутат заксобрания региона Игорь Умербаев. «Речь идет об ограничении мест для проведения акций, но не об ужесточении в отношении кого-либо. Документ призван сохранить работу действующей инфраструктуры в рабочем режиме в момент публичных мероприятий»,— прокомментировал он. В то же время депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев считает, что в таком законопроекте нет необходимости. «Ранее можно было проводить публичные мероприятия в гайд-парке рядом с театром „Глобус“, но по новым правилам там уже нельзя будет. Если власти хотели предупредить какие-либо экстремистские акции, то нужно было запретить их проведение конкретным организациям. Также я считаю, что необходимо было разрешить проведение митингов на площадях — традиционных местах для этого. В случае с парками и скверами ограничение логично»,— прокомментировал он. Изменения в закон, предложенные губернатором, могут быть приняты до конца года.

«Закон о запрете акций в центре — давняя тенденция по переносу публичных акций на периферию. Губернатор Новосибирской области таким образом просто убирает любую возможность для организации публичной политики. Такую опасность сегодня представляют не либеральные силы, как это было раньше, а рассерженные патриоты. Например, последние события в Дагестане с митингом в аэропорту или попытки провести акции против бессрочной мобилизации»,— считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Лолита Белова