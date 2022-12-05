Путин ужесточил закон о митингах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вносятся изменения в отдельные законодательные акты, в том числе в закон о митингах. Согласно подписанным поправкам, запрещается проводить митинги в зданиях органов публичной власти, а также в непосредственной близости к ним.

В целом подписанный президентом федеральный закон, как он был заявлен в Госдуме, направлен на «совершенствование регулирование статуса иностранного агента». Поправки в закон о митингах вносятся 6 статьей подписанного федерального закона.

Согласно новым изменениям, нельзя будет проводить собрания в зданиях аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории университетов, школ и больниц, а также земельных участках, где расположены церкви.

Митинговать и проводить шествия в России отныне будет запрещено и на территориях, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

Ранее собрания, митинги, шествия и демонстрации запрещалось проводить только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Милена Костерева